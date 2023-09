Hat womöglich auch in der Politik so manche Bewunderer: Désirée Nick.

Wenn RTL zum Sommerfest ruft, kommen sie alle: der Kanzler, die Minister, der Oppositionsführer, aber auch viele Promis, die mit Politik eigentlich nichts am Hut haben. So trifft dann etwa die gerade erst im "Playboy" abgelichtete Désirée Nick auf den Gesundheitsminister. Eine Begegnung mit Aha-Effekt.

Man hätte getrost "Mein RTL" über das Sommerfest schreiben können, das der Sender am Donnerstagabend in seiner Berliner Zentrale veranstaltet hat. Schließlich war die Schar der Gäste so vielfältig wie das Programm. Bundeskanzler Olaf Scholz gab sich ebenso die Ehre wie sein Vizekanzler Robert Habeck oder Oppositionsführer Friedrich Merz. Dazu gesellten sich diverse Ministerinnen und Minister sowie andere Politikerinnen und Politiker wie etwa Grünen-Chefin Ricarda Lang, die als bekennender "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Fan ganz aus dem Häuschen war, hier doch glatt auch so viele Stars ihrer Lieblingssoap zu treffen.

Schließlich tummelten sich neben der Politprominenz auch viele Promis auf dem Fest mit dem offiziellen Titel "Aussichtsreich", die mit Politik eigentlich so gar nichts am Hut haben. Neben der GZSZ-Riege etwa auch Schauspielerin Jenny Elvers oder aber Krawallschachtel Désirée Nick. Und das just einen Tag nachdem das ganze Land einen unverhüllten Blick auf die 66-Jährige werfen konnte - Nicks Fotos für die Oktober-Ausgabe des deutschen "Playboys" gingen zur Wochenmitte viral.

Einer, der wohl auch ein Auge auf die Bilder der Kabarettistin im Evakostüm geworfen hat, ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Das jedenfalls fand RTL.de-Redaktionsleiter Roger Saha heraus, als er Nick nach ihrem Zusammentreffen mit dem SPD-Mann befragte. "Ich wurde von allen Leuten auf die Fotos angesprochen. Karl Lauterbach kenne ich, weil er Gast in meinem Podcast war. Er hat mir gesagt, dass er begeistert von den Bildern ist", plauderte die einstige Dschungelkönigin prompt aus.

Und was ist mit dem Kanzler?

Alle, die nun womöglich befürchten, Lauterbach sei jetzt ebenfalls auf den Geschmack gekommen, konnte Nick zugleich beruhigen: "Selbst ausziehen würde er sich aber nicht." Aber zumindest eine Hülle ließ Lauterbach schon einmal fallen: Der stetige Corona-Warner erschien zum RTL-Fest ohne Maske.

Und was ist mit dem Kanzler? Hat auch er sich als Betrachter der "Playboy"-Schnappschüsse geoutet? "Er hat doch die Augenklappe", erwiderte Nick mit dem Hinweis auf das Accessoire, das Scholz seit seinem Jogging-Unfall ziert. "Da müsste er schon ganz genau hingucken bei den Bildern."

Dass ziemlich viele bei den Fotos ganz genau hingeguckt haben, steht derweil außer Frage. Fotos, die Nick nach eigenem Bekunden nicht nur aus reinem Selbstzweck gemacht hat. "Ich halte dieses 'Playboy'-Shooting für richtungsweisend, es ist ein politisches Statement, weil es wichtig ist, die reife Frau ab 50 neu zu betrachten und sie in ihrer Weiblichkeit selbstbewusst zu inszenieren", erklärte sie im "Playboy"-Interview. Na, vielleicht ist das ja nun auch tatsächlich in der Politik angekommen.