Der Begriff "klimaneutral" wird künftig nicht mehr auf Produkten der Drogeriekette dm auftauchen. Das Unternehmen wird einen entsprechenden Rechtsstreit um die Verwendung nicht fortsetzen. An einer alternativen Bezeichnung will man dagegen festhalten, trotz juristischen Gegenwinds.

Die Drogeriekette dm wird Produkte auch künftig nicht mehr mit der Bezeichnung "klimaneutral" bewerben. Das Unternehmen kündigte an, gegen ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Karlsruhe nicht in Berufung zu gehen. dm will demnach aber weiter dafür kämpfen, den Begriff "umweltneutral" nutzen zu dürfen.

Die Organisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte dm und weitere Unternehmen verklagt. Das Landgericht Karlsruhe entschied im Juli im Sinne der Umweltschützer: dm könne das Versprechen klimaneutraler Produkte wie Flüssigseife oder Sonnenmilch nicht einlösen. Das Gericht hielt die Kompensation von CO2-Emissionen bei der Produktion durch Projekte, etwa zum Waldschutz, nicht für ausreichend.

dm habe bereits im Oktober 2022 entschieden, das Label "klimaneutral" künftig nicht mehr zu verwenden, erklärte das Unternehmen nun. Juristische Fragen zur Verwendung des Labels würden derzeit auch in anderen Verfahren geklärt, daher "besteht aus unserer Sicht kein Grund, die Justiz bei unserem Verfahren weiter damit zu beschäftigen".

Das Karlsruher Gericht hatte auch die Verwendung des Begriffs "umweltneutral" untersagt, da die entsprechenden Produkte keine ausgeglichene Umweltbilanz aufwiesen. Gegen diese Entscheidung will sich dm weiterhin wehren. "Wir sind fest davon überzeugt, dass unser auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierter Ansatz ganzheitlich und wegweisend ist", erklärte das Unternehmen.