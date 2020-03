Land unter an den internationalen Börsen: Der deutsche Leitindex bricht um mehr als 10 Prozent ein. Auch an der New Yorker Wall Street startet der Dow Jones mit einem satten Minus. Vor allem Trumps Europa-Bann sorgt für Verunsicherung.

Die Kursverluste am deutschen Aktienmarkt nehmen mittlerweile dramatische Ausmaße an. Der Dax brach im Handelsverlauf um mehr als 10 Prozent ein auf ein Tagestief bei 9321 Punkten. Dem deutschen Leitindex droht damit der zweitgrößte Tagesverlust seiner Geschichte. Das größte Minus an einem Tag hatte er am 16. Oktober 1989 mit 12,8 Prozent verzeichnet.

Vor allem das überraschende US-Einreiseverbot für Personen aus Europa sorgt für Turbulenzen an den internationalen Börsen. "Das ist eine massive Über-Reaktion von US-Präsident Donald Trump", sagte Ayush Ansal, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Crimson Black. "Die Volkswirtschaften und Finanzmärkte werden den Preis dafür bezahlen müssen." Die Folgen könnten noch in Monaten, wenn nicht sogar Jahren spürbar sein.

Der Verzicht der Europäischen Zentralbank (EZB) auf eine Zinssenkung dämpfte die Stimmung zusätzlich.Im Handel hieß es, dass das Paket weniger großzügig ausgefallen sei als von einigen erwartet. Überraschenderweise wurde der Einlagesatz bei minus 0,50 Prozent von der EZB bestätigt. Daneben hat die Zentralbank angekündigt, bis Ende des Jahres zusätzliche Wertpapiere für 120 Milliarden Euro zu kaufen. Dieser Betrag dürfte für einige Anleger enttäuschend gering sein.

Dow Jones verliert 2000 Punkte

Auch die Wall Street setzt ihre Talfahrt fort. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial eröffnet 7,4 Prozent tiefer. Unmittelbar danach wurde der Handel ausgesetzt. Nach Wiederaufnahme des Handels fiel der Dow Jones um 9,3 Prozent auf 21.360 Punkte - damit verlor er rund 2000 Punkte. Der S&P-500 stürzte um 8,4 Prozent auf 2514 Zähler ab. Damit ist die Marktkapitalisierung der US-Firmen seit Mitte Februar um rund sechs Billionen Dollar geschrumpft. Dies entspricht dem Eineinhalbfachen der jährlichen Wirtschaftsleistung Deutschlands.

"Das ist nicht nur die Angst vor einer Konjunkturschwäche", sagte Aktienhändler Dennis Dick vom Brokerhaus Bright Trading. Investoren befürchteten, dass die Weltwirtschaft am Rande des Kollapses und einer zweiten Finanzkrise stehe.