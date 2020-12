An der Wall Street setzt sich der Aktien-Boom fort: Die Hoffnung auf eine Einigung beim US-Konjunkturpaket treibt die wichtigsten Indizes zwischenzeitlich auf neue Höchststände. Ganz anders bewerten Anleger die Papiere des E-Autobauers Tesla - diese erwischen einen schwarzen Tag.

Bewegung im Streit über ein weiteres US-Konjunkturpaket hat der Wall Street neue Rekordhochs beschert. Einsetzende Gewinnmitnahmen beendeten den anfänglichen Höhenflug allerdings. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 0,3 Prozent im Minus bei 30.069 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq büßten bis zu zwei Prozent ein. Zur Eröffnung hatten die drei Indizes mit 30.320 Zählern, 12.607 Stellen und 3712 Punkten jeweils neue Bestmarken gesetzt.

Das Hin und Her beim Konjunkturpaket verunsichere Investoren, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. Nach Aussage von Mitch McConnell, dem republikanischen Mehrheitsführer im US-Senat, sind noch einige Fragen ungeklärt. Unterdessen bereitet das Repräsentantenhaus eine Überbrückungsfinanzierung vor, um mehr Zeit für Verhandlungen zu gewinnen.

Die unverändert positive Grundstimmung der Investoren speiste sich aus der Ankündigung des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson, wichtige Testergebnisse seines Corona-Wirkstoffs könnten früher vorliegen als geplant. Die Aktien der Firma bauten daraufhin ihre jüngsten Kursgewinne aus und stiegen um ein Prozent.

Aus "sicheren Häfen" zogen sich Investoren dagegen zurück. So büßte die "Antikrisen-Währung" Gold knapp zwei Prozent auf 1838 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) ein. Dies setzte Edelmetall-Schürfer unter Verkaufsdruck. Die Aktien von Barrick, Newmont oder Anglogold Ashanti büßten bis zu 3,1 Prozent ein. US-Staatsanleihen waren ebenfalls weniger gefragt. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen T-Bonds auf 0,941 Prozent.

Aufmerksam beobachteten Anleger außerdem den Börsengang von Door Dash. Der Essenslieferant verkaufte seine Anteilsscheine zu je 102 Dollar und damit oberhalb der Angebotsspanne. Insgesamt sammelte das Unternehmen knapp 3,4 Milliarden Dollar ein. Door-Dash-Titel schlossen mit 189,51 Dollar fast 86 Prozent über ihrem Ausgabepreis. Kursgewinne von zeitweise mehr als 170 Prozent verbuchte C3.ai. Die Aktien des Spezialisten für Analyse-Software zur Verhinderung von Geldwäsche oder Betrug beendeten ihren ersten Handelstag 120 Prozent im Plus bei 92,49 Dollar. Das Unternehmen hatte 15,5 Millionen Anteilsscheine zu je 42 Dollar zugeteilt.

Facebook und Tesla große Verlierer

Die Papiere von Facebook rutschten dagegen um zwei Prozent ab. Die US-Kartellbehörde FTC und fast alle US-Bundesstaaten verklagen das Online-Netzwerk wegen angeblichem Machtmissbrauch. Ihr Ziel ist unter anderem, dass der Konzern Messenger-Dienst Whatsapp und die Bild- und Video-Plattform Instagram wieder verkaufen muss.

Die Papiere von Tesla rutschten sogar um sieben Prozent ab, nachdem sie zur Eröffnung noch auf ein Rekordhoch von 654,32 Dollar gestiegen waren. Die Analysten der Bank JPMorgan warnten davor, den Elektroauto-Pionier gemäß seiner künftigen Gewichtung im Index S&P 500 in ihre Depots aufzunehmen. "Die Aktie ist so ziemlich gemäß jeder herkömmlichen Kennzahl dramatisch überbewertet." Die Titel haben seit Jahresbeginn 650 Prozent zugelegt. Auf allein 50 Prozent summiert sich das Plus seit der Ankündigung des Einzugs in den S&P 500 im November.