Tesla investiert in Bitcoin US-Börsen starten mit Rekorden in die Woche

Der nahezu unerschütterliche Glaube an eine wieder in Schwung kommenden Weltwirtschaft gibt den Börsen Auftrieb. Die US-Aktienmärkte erklimmen weitere Rekordhöhen, auch in Deutschland geht es aufwärts.

Die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung in den USA durch ein massives Hilfspaket und Fortschritte bei den Corona-Impfungen treiben die New Yorker Börsen zum Wochenanfang auf neue Rekordstände. Für Kauflaune sorgte vor allem die Aussicht, dass das 1,9 Billionen Dollar schwere US-Konjunkturprogramm bereits in den kommenden Wochen auf den Weg gebracht werden könnte, sagten Börsianer. Aber auch Äußerungen von US Finanzministerin Janet Yellen, wonach das Land im nächsten Jahr wieder Vollbeschäftigung erreichen würde, wenn der Kongress die Corona-Hilfen billige, schürten die Zuversicht.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent höher auf 31.385 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte ein Prozent auf 13.987 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 3915 Punkte zu. Alle drei Indizes markierten frische Bestmarken.

Zuvor war auch der Dax in der Spitze um 0,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 14.169,49 Punkte gestiegen. Im Handelsverlauf gab er die Gewinne aber wieder ab und ging kaum verändert mit 14.060 Zählern aus dem Handel. Weitere Informationen können Sie in unserem "Börsen-Tag" nachlesen.

Auch die Ölpreise kletterten auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Dies ließ Anleger zu Energiewerten greifen. So stiegen die Anteilsscheine von Marathon Oil, Schlumberger, Exxon Mobil, Chevron und Occidental Petroleum zwischen 2,5 und 13,1 Prozent.

Tesla-Investment treibt Bitcoin-Nachfrage

Auf Rekordhöhe kletterte auch Bitcoin. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise legte rund 17 Prozent auf 44.253 Dollar zu. Für Kauflaune sorgte Teslas Mitteilung, 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert zu haben. Die Aktien des US-Elektroautobauers stiegen um 1,3 Prozent. Die Kryptowährungs-Konzerne Riot Blockchain und die Marathon Patent Group legten jeweils mehr als 40 Prozent zu.

Im Zuge der Bitcoin-Rally rückten auch die Anteilsscheine von Paypal um 4,7 Prozent vor. Der Online-Zahlungsanbieter hatte seinen Kunden im vorigen Jahr in Aussicht gestellt, mit Bitcoin und anderen digitalen Währungen über die Zahlungsplattform einzukaufen. Der Paypal-Kurs hatte sich vergangenes Jahr mehr als verdoppelt.