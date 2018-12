Die Fed hebt die Zinsen an und gibt einen Ausblick auf 2019. US-Präsident Trump pocht weiter auf seine Grenzmauer Richtung Mexiko und riskiert damit einen Shutdown. Die Anleger reagieren auf ihre Weise.

Nach den deutlichen Abgaben zur Wochenmitte geht es an der Wall Street am Donnerstag ebenfalls nach unten. Mit Besorgnis blicken die Anleger nach Washington, wo sich US-Präsident Donald Trump bislang weigert, eine Vereinbarung zur Abwendung eines Regierungsstillstands zu unterzeichnen. Streitpunkt ist die Finanzierung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Der Dow-Jones-Index verliert bis zum Mittag (Ortszeit) 1,7 Prozent auf 22.917 Punkte und markierte bei 22.883 Punkten ein neues Jahrestief. Der S&P-500 fällt um 1,7 Prozent und der Nasdaq-Composite gibt um 2,2 Prozent nach. Der Dax ging 1,9 Prozent tiefer aus dem Handel - bei 10.557 Stellen.

Fed mischt mit

Daneben gilt es weiterhin die Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend zu veradauen. Die Fed hat zwar wie mehrheitlich erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben; mehr erhofft hatte sich der Markt aber von den Zinsaussichten. Für 2019 avisiert die Fed nun statt drei Erhöhungen nur noch zwei. Weil am Zinsterminmarkt zuletzt allerdings nur noch ein Zinsschritt für 2019 eingepreist wurde, machte sich Enttäuschung breit.

Zumindest einige Investoren hatten sich eine taubenhaftere Botschaft von der Fed erhofft. Sie hatten sogar darauf spekuliert, dass die Währungshüter den Leitzins nicht anrühren. Daher habe sich zunächst Enttäuschung eingestellt. "Eine Straffung der Geldpolitik - während sich die Wirtschaft in den USA und weltweit abschwächt - ist kein Cocktail, den durstige Marktteilnehmer auf der Weihnachtsfeier trinken wollen", sagt Stratege John Velis von BNY Mellon. "Während die Fed ihre zukünftigen Erwartungen an die Zinserhöhungen zurückgenommen hat, hat sie wenig getan, um ihren wirtschaftlichen Ausblick zu ändern", sagt Rob Haworth, Senior Investment Strategist bei CFRA Research.

Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten geben ein gemischtes Bild ab, haben allerdings keinen Einfluss auf das Handelsgeschehen. Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Dezember eingetrübt, während Ökonomen eine leichte Aufhellung erwartet hatten. Zuletzt hatte bereits der Empire State Index enttäuscht. Die wöchentlichen US-Erstanträge sind dagegen nicht ganz so stark gestiegen wie von Ökonomen erwartet. Auch der Index der Frühindikatoren für November fiel etwas besser aus als erwartet.