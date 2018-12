Die massiven Aufschläge der US-Börsen am zweiten Weihnachtsfeiertag erweisen sich als nicht nachhaltig. Die Indizes verzeichnen kräftige Verluste. Die Anleger machen nach der Mittwochrally Kasse.

An der New Yorker Wall Street haben die Anleger die hohen Kursaufschläge vom Mittwoch zu Gewinnmitnahmen genutzt. "Die Anleger machen nach der Rally vom Mittwoch Kasse", sagte ein Händler. Das werde den Tag bestimmen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatten die US-Börsen rund fünf Prozent gewonnen und damit die bisherigen Verluste im Dezember eingegrenzt sowie auf den Kurseinbruch von Heiligabend reagiert.

Der Dow Jones fiel bis zum Abend (MESZ) um 2,3 Prozent auf 22.358 Punkte. Der S&P 500 ging um 2,4 Prozent auf 2408 Punkte zurück. Der Nasdaq-Composite gab 2,9 Prozent auf 6361 Zähler nach.

Händler sprachen von einem sehr volatilen Markt. Bei geringem Handelsvolumen seien die Ausschläge hoch. Insgesamt war die Stimmung unter den Börsianern schlecht. Der Haushaltsstreit von US-Präsident Donald Trump mit den oppositionellen Demokraten, der zu einem teilweisen Behördenstillstand geführt hat, und die andauernde Unsicherheit über den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit beunruhige die Anleger mehr und mehr, so Händler.

In den USA hatte der Dow-Jones-Index am Mittwoch erstmals in einer einzigen Handelssitzung mehr als 1000 Punkte gewonnen. Den US-Börsen droht dennoch mit einem Abschlag von über zehn Prozent der schwärzeste Dezember seit 1931.

Bei den Einzelwerten ging die Aktie der Warenhauskette J.C. Penney mit einem Abschlag von 9,4 Prozent auf 0,95 Dollar weiter auf Talfahrt. Am Mittwoch war das Papier erstmals in der 40-jährigen Börsengeschichte des Unternehmens unter die Marke von einem Dollar gefallen. Die Kaufhauskette musste zuletzt hohe Rabatte gewähren, um sich gegen die Onlinekonkurrenz wie Amazon zu behaupten

Kurz vor dem Jahresabschluss machten Europas Aktienanleger am Donnerstag ebenfalls Kasse. Der Dax sackte um 2,4 Prozent auf 10.381 Punkte ab und schloss damit so niedrig wie zuletzt im November 2016. Der EuroStoxx50 verlor 1,2 Prozent. "Die starken Schwankungen an der Wall Street verunsichern die Anleger in diesem ohnehin schon sehr nervösen Marktumfeld", sagte ein Händler. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Dax wird das laufende Jahr 2018 zum ersten Mal seit sieben Jahren mit Verlusten beenden: Fast 20 Prozent liegt der deutsche Leitindex unter dem Stand von Ende 2017. Der Dow Jones kommt mit einem Minus von etwa neun Prozent etwas besser davon.

Wegen der Furcht vor einer Konjunkturabkühlung und gleichzeitig eines Überangebots an Rohöl gaben die Ölpreise deutlich nach. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich um rund drei Prozent auf 52,80 Dollar je Barrel (159 Liter).