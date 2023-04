Fliegen ist eine der größten Klimasünden, der Luftfahrtindustrie stehen daher große Umwälzungen bevor. Wie kann sich die Branche klimafreundlich aufstellen? Bei Airbus ist man zuversichtlich: Im Jahr 2050 wird klimaneutrales Fliegen möglich sein, sagt Innovations-Managerin Nicole Dreyer-Langlet.

Frau Dreyer-Langlet, Sie arbeiten seit 25 Jahren in der Luftfahrtbranche, im Sinne des Klimaschutzes muss sich die Industrie nun radikal wandeln. Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen: Wie werden wir im Jahr 2050 fliegen? Werden wir dann ohne schlechtes Gewissen in ein Flugzeug steigen können?

Nicole Dreyer-Langlet: Ja, das ist meine Vision. Wir steigen dann ganz selbstverständlich in ein Flugzeug, das mit Wasserstoff angetrieben wird, sodass wir uns keine Gedanken darüber machen müssen, ob Fliegen vertretbar für Umwelt und Klima ist. Auch die Frage, wie oft ich fliege, ist dann nicht mehr entscheidend.

Wobei allerdings schon jetzt klar ist: Der Flugverkehr hier in Europa wird rein rechnerisch schon bald nicht mehr so stark ins Gewicht fallen wie heute. Denn die Flotten wachsen anderswo: Bis 2040 werden 39.000 neue Flugzeuge in Dienst gestellt, die meisten davon in den wachsenden Märkten von Asien und Südamerika, aber auch in Afrika. Die Menschen dort verdienen mittlerweile mehr und wollen mit dem Flugzeug die Welt bereisen. Damit dies nicht zulasten des Klimas geht, ist es wichtig, dass wir die Emissionen von Flugzeugen rasch reduzieren.

Wie soll das gelingen, noch trägt der Flugverkehr rund drei Prozent zum globalen CO₂-Haushalt bei?

Unser Ziel ist, ab 2035 Flugzeuge in Dienst zu stellen, die grünen Wasserstoff entweder in Brennstoffzellen oder entsprechenden Gasturbinen nutzen und dadurch kein CO₂ mehr freisetzen. Die technologischen Herausforderungen dafür sind tatsächlich enorm: Wir müssen zum Beispiel vollkommen neuartige Brennstoffzellen entwickeln. Heutige Varianten sind zwar schon leistungsstark genug für den Antrieb von LKWs. Aber für die Luftfahrt benötigen wir natürlich noch einmal ganz andere Dimensionen - dazu forschen wir viel.

Andere Teams sitzen am Thema Tank: Damit Flugzeuge dieser Größenordnung mit Wasserstoff betrieben werden können, muss er auf minus 253 Grad abgekühlt werden, nur da hat es den richtigen Aggregatzustand. Wir brauchen deshalb neue Tanks mit extrem guter Thermo-Isolierung, auch daran forschen wir. Es gibt zwar Grundlagen, auf die wir dabei aufbauen können, etwa von der europäischen Trägerrakete Ariane. Aber es macht einen gewaltigen Unterschied, ob ich einmalig innerhalb von zehn Minuten in den Orbit fliege, oder ob ich zehnmal am Tag zwischen Hamburg und München unterwegs bin. Ein solcher Takt stellt ganz andere Ansprüche an Tank und Material.

Und auch die Versorgung am Boden müssen wir neu aufstellen: Die neuen Flugzeuge müssen den grünen Wasserstoff ja auch tanken können. Dafür denken wir an sogenannte Hydrogen Hubs: Wasserstoff-Stationen überall auf der Welt, die eine Vorreiterfunktion übernehmen. Ihre Versorgung wird je Region anders aussehen, einige Standorte werden sicher in direkter Nachbarschaft eines Wasserstoffparks liegen, weil dort ideale Bedingungen zur Produktion von grünem Wasserstoff herrschen - das ist zum Beispiel in Neuseeland oder Australien denkbar. Andere Standorte werden den Wasserstoff dagegen dezentral anlanden müssen. Von solchen Leuchtturmprojekten aus kann sich die Wasserstoffinfrastruktur dann ausbreiten.

Für derartige Projekte arbeitet Airbus auch immer wieder mit den Forschungszentren von Helmholtz zusammen, insbesondere mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Ja, unsere Teams stehen schon seit vielen Jahren in engem, vertrauensvollem Austausch. Gerade haben wir zum Beispiel große Fortschritte in der Erforschung alternativer Kraftstoffen erzielt. Diese sind als Zwischenschritt wichtig, bis wir Flugzeuge, die mit Wasserstoff fliegen, in Dienst stellen. Sogenannte SAFs (Sustainable Aviation Fuels) sind da eine gute Lösung. Sie produzieren etwa 80 Prozent weniger CO₂ und lassen sich unkompliziert mit konventionellem Kerosin mischen. Hierzu forschen wir ganz intensiv mit dem DLR. Gemeinsam entwickeln wir aber auch immer bessere Flugsimulationen und arbeiten an der Optimierung von Flugrouten: Wenn Flugzeuge zum Beispiel bei Start und Landung optimal steigen und sinken, stoßen sie deutlich weniger Emissionen aus.

