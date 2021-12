Zehn Jahre liegt ein Dinosaurier-Ei im Keller eines naturhistorischen Museums. Bei Aufräumarbeiten werden Forscher auf das Objekt aufmerksam. Wie spektakulär das Fossil ist, wird klar, als das Ei geöffnet wird.

21 Jahre nach dem Fund eines fossilen Dinosaurier-Eis in der südchinesischen Provinz Ganzhou schauen sich Forscher den Inhalt genauer an – und machen eine spektakuläre Entdeckung: Im Inneren des Eis befindet sich das erstaunlich gut erhaltene Skelett eines Dinosaurier-Embryos.

Das etwa 17 Zentimeter große Ei war um die Jahrtausendwende vom Chef einer chinesischen Steinbruchfirma erworben worden, geriet dann aber in einem Lager in Vergessenheit. Erst als zehn Jahre später wegen Bauarbeiten alte Bestände gesichtet wurden, identifizierten Mitarbeiter des firmeneigenen Yingliang Stone Nature History Museums mehrere Fossilien als Dinosaurier-Eier und entdeckten in einem davon die nun untersuchten Knochen.

Mit dem Kopf zwischen den Flügeln kauert der ungeborene Saurier im Ei. Das erinnert an heutige Küken kurz vorm Schlüpfen. (Foto: imago images/VCG)

Ein Ausnahmefund, wie einem chinesisch-britisch-kanadischen Forschungsteam schnell klar wurde. Dinosaurier-Embryonen zählen zu den seltensten Fossilien überhaupt, wenn überhaupt sind sie meist unvollständig. Ihre Untersuchung haben sie die Wissenschaftler nun im Fachmagazin "iScience" vorgestellt. Das zwischen 66 und 72 Millionen Jahre alte Oviraptosaurus-Baby, das auf den Namen "Baby Yinglian" getauft wurde, war offenbar kurz vorm Schlüpfen. Dabei hatte es eine bisher nur bei Vögeln bekannte Kauerstellung eingenommen.

Die Forscher fragen sich nun, ob sich dieses Verhalten womöglich schon während der Kreidezeit vor 145 bis 66 Millionen Jahren bei den als Theropoden bekannten Dinosauriern entwickelt hat, aus denen später die Vögel hervorgingen. Die Position des pränatalen Sauriers ähnelt stark der von Hühnerküken kurz vor dem Schlüpfen. Ausgestreckt dürfte das Embryo etwa 27 Zentimeter vom Kopf bis zum Schwanzende messen.

"Wir freuen uns sehr über die Entdeckung von 'Baby Yingliang' - es ist in einem hervorragenden Zustand erhalten und hilft uns, viele Fragen über das Wachstum und die Fortpflanzung von Dinosauriern zu beantworten", schreibt Fion Waisum Ma von der Uni Birmingham.

Ihr Forschungskollege Stephen Brusatte von der Uni Edinburgh sagt: "Dieses Dinosaurier-Embryo in seinem Ei ist eines der schönsten Fossilien, die ich je gesehen habe. Der kleine Saurier sehe genauso aus wie ein Vogelbaby, das in seinem Ei eingerollt sei. "Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich viele Merkmale, die für die heutigen Vögel charakteristisch sind, zuerst in den Vorfahren der Dinosaurier entwickelt haben", so Brusatte.