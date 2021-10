Im Mittelmeer bei Haifa stößt ein israelischer Hobbytaucher auf ein 900 Jahre altes Kreuzritterschwert. Das rund eineinhalb Meter lange Stück sei "in perfektem Zustand erhalten", teilt die Altertumsbehörde mit. Der Fundort gibt außerdem Hinweise auf die frühere Nutzung.

Ein israelischer Hobbytaucher hat im Mittelmeer ein 900 Jahre altes Kreuzritterschwert entdeckt. Das Schwert mit seiner einen Meter langen Klinge und einem 30 Zentimeter langen Griff habe auf dem Meeresgrund vor der Küste südlich von Haifa gelegen, teilte die Israelische Altertumsbehörde mit.

"Das Schwert, das in perfektem Zustand erhalten ist, ist ein schöner und seltener Fund und gehörte offensichtlich einem Kreuzritter", sagte Nir Distelfeld von der Altertumsbehörde laut einer Mitteilung. "Es war bei seinem Fund mit Meeresorganismen verkrustet, ist aber offenbar aus Eisen."

Zufluchtsort bei Stürmen

Der Küstenabschnitt mit seinen natürlichen Buchten diente laut der Mitteilung antiken Schiffen als Zufluchtsort bei Stürmen. An größeren Buchten entstanden demnach historische Küstenstädte. Diese wiederum hätten Händler mit ihren Schiffen angezogen, die reiche archäologische Funde hinterließen, teilte die Behörde mit. Am Fundort des Schwertes gebe es Hinweise auf eine Nutzung als Ankerplatz bereits vor 4000 Jahren.

Die Altertumsbehörde überwache den Ort, wo das Schwert entdeckt wurde, bereits seit Juni. Doch "die Funde an dem Ort sind sehr flüchtig, denn sie erscheinen und verschwinden mit der Bewegung des Sands", heißt es in der Mitteilung. Der Taucher habe das Schwert am Samstag entdeckt und mitgenommen, aus Sorge, es könne gestohlen werden oder erneut von Sand bedeckt werden. Anschließend habe er es der Behörde übergeben.