Psychopathen-Test Bei diesen Autofahrern ist das Risiko am höchsten

Auch die Farbe des Autos soll angeblich etwas aussagen über das Psychopathie-Risiko der Fahrerinnen und Fahrer. Skoda-Nutzer schneiden in der britischen Studie am besten ab.

Vor Fahrern eines goldfarbenen Elektro-BMWs mit personalisiertem Nummernschild sollte man sich besonders in Acht nehmen. Es könnte sich um besonders unangenehme Zeitgenossen handeln. Das ergibt zumindest eine psychologische Studie. Der zufolge sind Skoda-Fahrer besonders verträglich.

Elektroautofahrer haben angeblich deutlich häufiger psychopathische Züge als der durchschnittliche PKW-Nutzer: Bei einer psychologischen Studie im Auftrag des britischen Online-Portals "Scrap Car Comparison" zumindest zeigten Elektromobilisten mit durchschnittlich 16 Psychopathiepunkten deutlich höherer Werte als Fahrerinnen und Fahrer von Autos mit anderen Antriebsarten.

Grundlage ist ein standardisierter psychologischer Test mit 2000 Probanden. Dabei können zwischen 0 und 36 Punkte erreicht werden; bei bis zu 18 Punkten bleibt man sicher unter der Psychopathie-Schwelle, ab 27 Punkten ist eine Psychopathie wahrscheinlich. Hybridfahrer lagen im Test durchschnittlich bei 9,8 Punkten, Dieselnutzer bei 7,0 und Fahrer eines Benziners bei 5,2.

BMW- und Audi-Fahrer an der Spitze des Rankings

Setzt man die Testergebnisse in Beziehung zur Automarke, landen die BMW-Fahrer mit 12,1 Punkten an der Spitze, gefolgt von Audi-Fahrern mit 11,7. Bereits deutlich abgeschlagen liegen die Fiat-Fahrer mit 7,0 Punkten auf Rang drei. Am unteren Ende des Rankings finden sich Fahrer von Seat, Kia und Skoda. Die Kunden der Tschechen sind mit 3,2 Punkten offenbar besonders verträglich.

Auch zwischen Autofarbe und Psychopathen-Punkten gibt es der Studie zufolge eine Korrelation. Die höchste Wertung erzielten mit 12,7 Fahrer eines goldenen Autos. Auch Braun (12,2) und Grün (8,5) deuten auf ein höheres Störungsrisiko hin.

Mit Humor nehmen

Die Ergebnisse dieser Studie sind sicherlich eher mit einem Augenzwinkern zu verstehen, ebenso wie die von "Scrap Car Comparison" durchgeführte Untersuchung zum angeblichen Zusammenhang zwischen IQ und gefahrener Automarke. Dazu machten etwa 2000 Autofahrer einen Intelligenztest.

Und auch hier schnitten Skoda-Fahrer am besten ab, mit einem durchschnittlichen IQ von 99, gefolgt von denen eines Suzuki (98,09), Peugeot (98,09), Mini (97,79) und Mazda (95,91).