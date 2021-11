In der robusten Variante trägt die Benelli Leoncino den Beinamen Trail.

Mit 500 Kubikzentimetern Hubraum reißt man in Europa die Motorradfans kaum noch vom Hocker. Deswegen hat Benelli seine wichtigsten Modellen Leoncino und TRK für die kommende Saison mit mehr Hubraum und Leistung ausgestattet.

Der chinesisch-italienische Motorradhersteller Benelli baut sein Angebot um gleich drei 800er-Modelle nach oben aus. TRK 800, Leoncino 800 und Leoncino 800 Trail heißen die Neuheiten, die Benelli auf der Motorradmesse EICMA vorgestellt hat.

Die Benelli TRK 800 ist ein typisches Adventure-Bike. (Foto: Benelli)

Im Fall der TRK 800 handelt es sich um ein typisches Adventure-Bike. Entsprechend bietet sie lange Federwege, Speichenräder mit grobstolligen Reifen, Unterfahrschutz und einen schnabelartigen Vorbau. Die zweifarbig lackierte TRK zeichnen LED-Leuchteinheiten, üppig dimensionierte Brembo-Stopper, ein 7-Zoll-TFT-Display und ein 21-Liter-Tank aus.

Für den Vortrieb sorgt ein flüssiggekühlter Twin mit 754 Kubikzentimeter Hubraum, der seine 76 PS per 6-Gang-Schaltgetriebe und Kette ans Hinterrad leitet. Mitte 2022 wird die große TRK voraussichtlich zu Preisen um 8000 Euro in Deutschland erhältlich sein.

Die Benelli Leoncino 800 ist Scrambler mit den Zutaten eines modernen Naked Bikes. (Foto: Benelle)

Darüber hinaus zeigt Benelli in Mailand die bisher in 500er-Varianten erhältliche Lencino als 800er, die zusätzlich in der Scrambler-Version Trail erhältlich sein wird. Sieht man vom Fahrwerk ab, sind technische Zutaten der Modern Naked weitgehend identisch mit denen der große TRK.

Auch hier leistet der Zweizylinder 76 PS. Im Fall der Trail sorgen vor allem Reifen mit grobem Profil sowie eine hochgelegte Auspuffanlage mit einem Doppelrohr-Endschalldämpfer für klassisches Scrambler-Styling. Beide Versionen sollen im Frühjahr verfügbar sein, die Preise dürfte sich bei knapp unter 8000 Euro bewegen.