Wer hätte gedacht, dass James Bond eines Tages von einem Virus aufgehalten wird? Na ja, nicht direkt, aber der neueste Kinostreifen mit dem Agenten Ihrer Majestät liegt noch auf Eis. Nicht so sein Motorrad in Form der Triumph Scrambler 007 Edition. Die gibt es jetzt für Fans noch vor dem Filmstart.

James Bond mit der Triumph Scrambler 007 Edition. (Foto: IMAX)

"Keine Zeit zu sterben" ist der Titel des 25. James-Bond-Films. Aufgrund der Corona-Pandemie wird aber noch geraume Zeit vergehen, bis der neueste Agententhriller in die Kinos gelangt. So lange will sich Triumph mit seinem 007-Leckerli nicht gedulden: Ab sofort ist die auf weltweit 250 Exemplare limitierte Bond-Edition bestellbar; in Deutschland kostet sie 18.550 Euro.

Basis des 007-Bikes ist das Topmodell der Scrambler-Baureihe, die Scrambler 1200 XE; sie wird von einem 90 PS leistenden Zweizylinder-Reihenmotor angetrieben. Das spezielle 007-Bodywerk umfasst 007-Logos an der aufwändig gestalteten Startnummerntafel am Auspuff und am linken Seitendeckel, eine Sitzbank aus Leder mit aufgesticktem Logo, einen TFT-Bildschirm mit Bond-Logo im Startbildschirm.

Dazu kommt eine markante Lackierung, die sich am Film-Bike orientiert. Viele Details sind schwarz gehalten: beide Kotflügel, die USD-Gabel, die Schwinge sowie zahlreiche Abdeckungen. Der Arrow-Schalldämpfer ist mit Kohlefaser-Endstücken ausgerüstet und es gibt zudem ein Scheinwerfergitter aus Edelstahl. Natürlich wird auch eine gefräste Plakette mit individueller Nummerierung geliefert; sie ist am Lenker befestigt. Bei den Händlern ist die Triumph Scrambler Bond-Edition ab Juni zu haben.