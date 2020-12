Jedes 100. in Deutschland zugelassene Auto ist ein Oldtimer. Und es werden mehr. Die 30-Jahres-Regel macht es möglich. 1997 wurde sie erlassen, um fahrendes Kulturgut zu sichern. Unterdessen wird genau das für viele zum preiswerten Alltagsfahrzeug. Und das neben immer schärferen Umweltvorgaben für Neuwagen.

Im Durchschnitt liegt laut Kraftfahrt Bundesamt das Alter der Fahrzeuge in Deutschland bei zehn Jahren. Spätestens dann sieht sich sein Besitzer in der Regel genötigt, den nächsten Wagen ins Auge zu fassen. Das muss aber unterdessen kein Neuwagen mehr sein. Ein jüngerer Gebrauchter kommt mit Blick auf die Preise ebenso in Frage wie ein echter Oldtimer.

So stellt man sich gemeinhin einen Oldtimer vor. (Foto: Zusa)

Mit dem für die EU im Jahr 1997 erlassenen Gesetz, dass alle Fahrzeuge, die das Alter von 30 Jahren erreicht haben, als Oldtimer eingestuft werden können, eröffnet sich seit einigen Jahren ein richtiger Boom. Allein im kommenden Jahr werden knapp 100 Fahrzeugtypen dieses Alter erreicht haben. Und dabei geht es schon lange nicht mehr darum, dass ein Oldtimer eine lukrative Wertanlage ist. Für einen Großteil der Besitzer der in Deutschland zugelassenen 595.046 Oldtimer sind die inzwischen keine Geldanlage mehr, sondern ein echter Sparstrumpf.

Oldtimer unterdessen vollwertige Fahrzeuge

Und das in mehrerlei Hinsicht: Fahrzeuge, die am Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre erstmals zugelassen wurden, haben zwar, was Spielereien wie Touchscreens, Sprachsteuerung oder Head-up-Displays betrifft, nichts zu bieten, aber sie befinden sich technisch auf einem Stand, der auch heute in vielen Belangen Gültigkeit hat. Nehmen wir als Beispiel den Golf II. Mit dem Modelljahr 1989 hatten alle Fahrzeuge ab 70 PS ein serienmäßiges Fünfganggetriebe. Hinzu kamen gegen Aufpreis eine Servolenkung, elektrische Fensterheber, Anti-Blockier-System (ABS) und eine Zentralverriegelung. Wer wollte, konnte zusätzlich für das reine Umweltgewissen auch noch einen geregelten oder ungeregelten Katalysator dazubestellen. Bedenkt man nun, dass Ende 2021 der Golf III, der erstmals mit Airbags fuhr, die 30 Jahre knackt, wird ein solches Auto eben nicht für Sammler, aber vielleicht für Sparfüchse attraktiv.

Ende 2021 werden die ersten Golf II nach der 30-Jahre-Definition Oldtimer. (Foto: VW)

Und tatsächlich findet der Suchende in den einschlägigen Online-Börsen einen Golf III aus erster Hand, zugelassen im Dezember 1991, mit 111.000 Kilometern auf der Uhr und 90 PS für schlanke 2990 Euro und neuem TÜV. Damit würde der Proband nicht nur die Vorgaben erfüllen, sich im Verkehr bewegen zu dürfen, sondern auch die, die die Fahrzeug-Zulassungsordnung im Paragraf 2, Nummer 22 für Oldtimer definiert. Oldtimer sind demnach nämlich "Fahrzeuge, die vor mindestens 30 Jahren erstmals in Verkehr gekommen sind, weitestgehend dem Originalzustand entsprechen, in einem guten Erhaltungszustand sind und zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes dienen". Na, und dem soll mal einer bei einem VW Golf widersprechen.

Trotz Umbauten ein Oldtimer

Nun ist das Alter nicht das einzige Kriterium, das ein Auto zum Oldtimer macht und den Besitzer damit berechtigt, ein H-Kennzeichen zu beantragen. Eine weitere Voraussetzung ist die, dass es sich in einem "gepflegten originalen oder originalgetreuen Zustand befindet und so den Geist der damaligen Zeit widerspiegelt". Kein Problem bei einem 90 oder 75 PS starken Golf. Anders als der GTI oder der 204 PS leistende 2,8 VR6 hat man an diese Fahrzeuge, was das Tuning betrifft, eher selten Hand angelegt. Und selbst wenn: Sind diese Maßnahmen mindestens 24 Jahre alt, gelten sie als eine Art Zeitzeugnis und können nicht die Vergabe des H-Kennzeichens verhindern. Auch der in den 80er und 90er Jahren beliebte Motortausch bei einem Opel Kadett D wäre also absolut legitim. Der fährt dann nicht mehr mit dem lahmen 1,2-Liter-Benziner, sondern mit dem 1,6-Liter-Motor. Hier ist lediglich darauf zu achten, dass die Bremsanlage jetzt der erhöhten Leistung entspricht.

Wenn das Fahrzeugtuning mindestens 24 Jahre her ist, dann darf der Oldtimer immer noch ein H-Kennzeichen bekommen. (Foto: VW)

Und noch ein Vorteil tut sich auf: Während die Abgasanforderungen für Neufahrzeuge mit Verbrenner immer anspruchsvoller werden, darf der Oldtimer ordentlich was aus dem Endrohr blasen. Denn es gilt Folgendes: Wenn Oldtimer mit Benzinmotor nach dem 1. Juli 1969 zugelassen wurden, müssen sie genau wie Dieselfahrzeuge, die nach dem 1. Januar 1977 ihre Zulassung bekamen, regelmäßig zur Abgasuntersuchung. Aber die dort angelegten Kriterien unterliegen eben nicht den aktuellen Anforderungen an die Abgasreinigung, sondern denen, die zur Zeit der jeweiligen Erstzulassung gültig waren. So darf ein Golf III mit 90 PS Benzinmotor auch heute noch einen CO2-Ausstoß von 275 g/km haben. Nur zum Vergleich: Seit 2020 wurde der Grenzwert bei Neuwagen auf durchschnittlich 95 g/km festgelegt.

Der Wohnmobil-Oldtimer

Diese Diskrepanz gilt natürlich nicht nur für einen Golf III. Entsprechend den damaligen Anforderungen an die Technik sieht der CO2-Ausstoß bei anderen Fahrzeugtypen nicht besser aus. Eher schlechter. Noch mieser fällt die Bilanz bei entsprechend großen Fahrzeugen wie zum Beispiel Wohnmobilen aus. Die fahren in der Regel mit Dieselmotoren, haben sogar eine grüne Umweltplakette, die die Zufahrt in die Innenstädte garantiert, sind aber frei von einem Katalysator oder Partikelfilter. Umwelttechnisch müsste man hier mit Blick auf die seit Jahren anhaltende Diskussion über den Selbstzünder von einer Katastrophe sprechen. Macht man aber nicht, denn das Oldtimer-Gesetzt hebt diese Fahrzeuge in den Stand des Kulturguts und entbindet sie damit von der Unterstellung, eine Dreckschleuder zu sein.

Der Mercedes 230 E ist schon seit einigen Jahren in den Stand eines Oldtimers erhoben worden. (Foto: Mercedes)

Aber nicht nur, dass man sich das schlechte Gewissen mit dem Oldtimerstatus versüßen kann - man spart auch noch richtig Geld. Eine Oldtimerversicherung ist in der Regel nämlich billiger als eine reguläre Kfz-Versicherung. Das liegt daran, weil die Versicherer im Allgemeinen davon ausgehen, dass ein Oldtimer eher eine Geldanlage als ein Gebrauchsgegenstand sind, was das Unfallrisiko natürlich immens senkt. Einige Versicherer beschränken die Laufleistung auf maximal 10.000 Kilometer in der Police. Ein Beispiel: Für einen Mercedes 230 E Baujahr 1984 mit einem aktuellen Wert von 3800 Euro beläuft sich der Jahresbeitrag der Haftpflichtversicherung auf 52 Euro. Und das gilt auch, wenn das Fahrzeug kein H-Kennzeichen hat. Hinzu kommt, dass die Regional-, Typ- und Schadensfreiheitsklasse bei Oldtimern im Falle eines Unfalls keine Rolle spielen und sich die Versicherungsbeiträge damit nicht erhöhen.

Oldtimer dürfen überall hin

Wer am Ende auch noch eine günstige Kfz-Steuer haben möchte, der muss sein Fahrzeug allerdings einer Prüfung bei Tüv, GTÜ, Küs oder Dekra unterziehen und sich dort ein entsprechendes Zertifikat ausstellen lassen. In der Regel ist das aber keine Hürde; je nach Fahrzeugart kostet das Gutachten zwischen 80 und 200 Euro. Kann man das vorlegen, zahlt man jährlich lediglich eine Steuer von 191,73 Euro. Für Oldtimer ohne H-Kennzeichen ist hingegen weiterhin der Hubraum maßgeblich und es kann passieren, dass man mit der regulären Abgaseinstufung 00 nicht mehr in die Umweltzonen der Städte einfahren darf. Auf dem Land ist das hingegen nicht von Belang.

Der Peugeot 106 wird mit seiner ersten Auflage im kommenden Jahr ein Oldtimer. (Foto: Peugeot)

Am Ende schlagen natürlich zwei Herzen in der Brust. Mit Blick auf den Alltagsnutzen und die möglichen Ersparnisse ist so ein Oldtimer als Daily Driver mehr als attraktiv. Mit Blick auf die wogende Umweltdebatte, das drohende Fahrverbot für Autos viel jüngeren Datums, mit deutlich effizienteren Motoren und einem erheblich geringeren Schadstoffausstoß müsste man eigentlich über eine Änderung der 30-Jahres-Regel nachdenken. Denn das, was noch mit Blick auf das Jahr 1967 im Jahr 1997 eine Rarität war, ist eben aus heutiger Sicht keine mehr. Von einem Golf III zum Beispiel wurden von 1991 bis 1997 fast 4,7 Millionen Exemplare verkauft. Selbst ein Peugeot 106, der ebenfalls 1991 auf den Markt kam, wurde fast 2,8 Millionen Mal verkauft. Klar, dass diese Fahrzeuge auch nach 30 Jahren in entsprechenden Stückzahlen unterwegs sind.

Auch angesichts der Tatsache, dass unterdessen jeder 100. Pkw in Deutschland als Oldtimer angemeldet ist, Tendenz steigend, sollte die Zeitspanne überdacht und die Begrifflichkeit vielleicht neu definiert werden. Denn bei immer steigenden Neuwagenpreisen, einer wirklich nicht für jeden praktikablen Elektromobilität und dem Gedanken, Fahrzeuge mit Verbrennern seitens der Politik einfach zu verbieten, könnte die Zahl an Oldtimern im Straßenbild weiter zunehmen. Was per se nicht schlimm wäre, aber auch die gesetzten Umweltziele der Bundesregierung konterkarieren würde. Obgleich, was an CO2-Ausstoß bei Oldtimern nicht gemessen wird, zählt ja auch nicht!