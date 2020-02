Wir Deutschen sind gemeinhin von den Staus in unseren Städten mächtig genervt. Dabei ist das Verkehrsaufkommen hierzulande, verglichen mit den Metropolen dieser Welt, eher gering. Wie sich deutsche Citys in das Gesamtbild einordnen, hat ein Telematic-Dienstleister jetzt ausgewertet.

Bangalore ist laut einer Auswertung des Telematic-Dienstleisters TomTom die staureichste Stadt der Welt. Auf Basis anonymisierter GPS-Daten erstellt der Kartendienst jährlich einen internationalen Verkehrs-Index. In der Analyse für das Jahr 2019 belegte die südindische Metropole im Vergleich von 416 Städten in 57 Ländern mit einem Stau-Level von 71 Prozent den ersten Platz.

Hamburg hat mit Abstand das höchste Stau-Level deutscher Städte. (Foto: dpa)

Deutsche Städte liegen im Ranking deutlich weiter hinten. Staureichste Stadt mit einem Stau-Level von 34 Prozent ist Hamburg, was im globalen Vergleich Platz 70 bedeutet. Danach folgen Berlin mit 32 Prozent auf Rang 94, Wiesbaden mit 32 Prozent auf Rang 102, München bei 30 Prozent auf Rang 124 und Nürnberg mit der gleichen Prozentzahl auf Rang 129. Im innerdeutschen Vergleich haben Autofahrer in Wuppertal und Bielefeld den geringsten Verlust zu verzeichnen. die wenigsten Zeitverluste durch Stau erleidet man in Wuppertal und Bielefeld. Beide Städte sind im Ränking auf den Plätzen 342 und 333 zu finden.

Moskau ist staureichste Stadt Europas

Der Stau-Level besagt übrigens, dass Autofahrten sich um einen bestimmten Prozentwert aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens verlängern. Den gleichen Stau-Level wie Bangalore, also der Stau-Metropole schlechthin, weist auch die philippinische Hauptstadt Manila auf. Auf den dritten Rang landeten Bogota in Kolumbien mit 68 Prozent sowie die indischen Metropolen Mumbai mit 65 Prozent und Pune mit 59 Prozent.

Ebenfalls einen Stau-Levelvon 59 Prozent weist der Großraum Moskauaus. Die russische Hauptstadt landet damit im Gesamtranking auf Platz 6 und qualifiziert sich zugleich als staureichste Stadt Europas. Im europäischen Vergleich folgen dahinter Instanbul auf Rang 9,Kiew auf Rang 12, Bukarest auf Rang 14 und Sankt Petersburg auf Rang 16.