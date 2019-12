Schön sind Prototypen nicht. Auch der Versuchsträger von BMW macht da keine Ausnahme. Doch die Bayern sehen die Zeit für das E-Bike ohnehin noch nicht gekommen. Bis die da ist, wird geforscht und ausprobiert.

Vom Prototypen einen Schluss auf das Aussehen eines Serien-Motorrads zu ziehen, verbietet sich bereits nach dem ersten Blick auf den Versuchsträger: Es handelt sich um eine Mischung aus dem blauen Gitterrohrrahmen und dem Fahrwerk einer BMW R 1200 R, einem aus einem hybriden 5er BMW stammenden Lithium-Ionen-Akku, einem im Detail nicht erkennbaren Elektromotor und der Karosserie einer BMW S 1000 R. Obwohl das Produkt sehr rustikal aussieht, steckt eine Menge Ingenieursgeist in ihm drin. "Uns geht es in diesem Fall darum, Erfahrungen mit den Komponenten zu machen und diese aufeinander abzustimmen", sagt Florian Traub, Leiter der Vorentwicklung E-Mobility.

Die nicht auf das Motorrad abgestimmten Komponenten geben der BMW etwas sehr Rustikales. (Foto: BMW)

Beim Triebwerk habe man sich für eine Leistungsstufe entschlossen, die souveräne Fahrleistungen garantiere, zugleich aber ökonomisch betrieben werden könne: "Der Motor leistet 136 PS", sagt Traub. Eine spätere Vergleichsfahrt zwischen einer serienmäßigen BMW S 1000 R mit 165 PS und dem Versuchsfahrzeug macht mehr als deutlich, dass die 100 elektrischen Kilowatt der 20 Prozent höheren Leistung des Kolbentriebwerks klar überlegen sind. Der nur geringfügig mit der Antriebskette rasselnde, sonst aber fast flüsterleise E-Roadster nimmt aus dem Stand wesentlich schneller Fahrt auf.

Abgeregelt 180 Kilometer Reichweite

Der Grund dafür ist bekannt: E-Motoren verfügen bereits direkt nach dem Start über das volle Drehmoment, während der Verbrennungsmotor erst auf Touren kommen muss. Bis zum Wechsel in den dritten Gang – die Kontrahenten sind da etwa 150 km/h schnell – liegt das E-Fahrzeug in Führung, dann übernimmt das Serienmodell. "Wir haben allerdings in das Versuchsmodell auch eine Geschwindigkeits-Abregelung installiert, weil extrem hohes Tempo und Reichweite nicht miteinander korrelieren", erklärt Traub. Egal ist das nicht, aber die Leistungsfähigkeit eines E-Antriebs ist augenfällig. Und der Fahrer spürt, dass das Fahren eines elektrisch angetriebenen Motorrads emotional ist, aber eben anders.

Hier wird nicht der Tank ausgesaugt, sondern die Batterie der BMW geladen. (Foto: BMW)

Der etwa 280 Kilogramm wiegende weißblaue Versuchsträger weist einige Auffälligkeiten auf: So sind an ihm zwei Wasserkühler und diverse Kühlwasserschläuche zu sehen. "Wir benötigen während der Fahrt keinerlei Kühlung - aber beim Laden", erklärt Traub. Für die Verwendung in der Serie wird ein Akku mit einer nutzbaren Kapazität von 21 kWh angestrebt. Geladen werden soll mit einer Leistung von 40 bis 50 kW, so dass der Fahrer nach einer halben Stunde Ladezeit über 80 Prozent des Batterievolumens verfügen kann. "Und diese Menge an Strom reicht bei unserem Fahrzeug im praktischen Einsatz für 180 Kilometer", so Traub.

Laden mit CCS-Standard

Ein System zur Rekuperation ist integriert. Weil aber die Batteriezellen bei der Schnellladung rasch in den gefährlichen Temperaturbereich jenseits von 40 Grad Celsius gelangen und beim Motorrad, anders als beim Auto, keine Klimaanlage zur Verfügung steht, die kühlende Dienste leisten kann, benötigt man eine Wasserkühlung.

BMW hat sich bei der Stromversorgung für den CCS-Standard entschieden, wie er bei Schnellladern in Europa und den USA üblich ist. Pro Minute Laden kann auf diese Weise Strom für sechs Kilometer Fahrt gezapft werden. "Damit sind wir in einem Bereich, der – zumindest theoretisch – Tagestouren von etwa 400 Kilometern bei einmaligem Nachladen ermöglicht", sagt der Entwickler. Theoretisch deshalb, weil der Fahrer eines BMW E-Roadsters nicht davon ausgehen kann, an seinem gewählten Zwischenziel eine passende Lademöglichkeit zu finden, und zwar weder heute noch morgen.

So wird ein E-Motorrad von BMW definitiv nicht aussehen, wenn es irgendwann in Serie geht. (Foto: BMW)

Schnellladestation gibt es beispielsweise in Deutschland bisher fast ausschließlich an den Autobahnen und nicht dort, wohin der Motorradfahrer gerne fährt. Das wird sich so schnell auch nicht ändern – und deshalb lässt sich BMW bei der Serienentwicklung eines E-Motorrads auch noch etwas Zeit. "Wir glauben nicht, dass sich an der für Motorradfahrer wichtigen Ladeinfrastruktur in für Biker attraktiven Gegenden innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre Entscheidendes ändert", sagt auch Entwicklungs-Chef Christof Lischka. Zudem löst eine einzelne Ladesäule – beispielsweise auf einem attraktiven Alpenpass – das Problem nicht, wenn dort ein Dutzend oder noch mehr Motorradfahrer ihre Akkus laden wollen.

Zeit das Fahrzeug im Detail zu bauen

Aufs Abwarten beschränkt man sich bei BMW deshalb aber keineswegs. "Wir nutzen die Zeit, um das Fahrzeug im Detail zu konfigurieren und um bis dahin alle Funktionen hundertprozentig im Griff zu haben", sagt der oberste Entwickler bei BMW. Selbstverständlich fließen auch die Erfahrungen mit dem Elektro-Scooter C Evolution in die Entwicklung des E-Roadsters ein. Der wird seit 2014 in kleiner Serie gebaut. Man überlässt bis zum Tag X also Zero, Energica und Harley-Davidson das Feld; diese drei Marken haben bereits elektrisch angetriebene Serien-Motorräder im Programm.

Deren Leistungsdaten sind sehr unterschiedlich; lediglich die für 2020 deutlich verbesserte Energica mit ihrem 18,9 kWh-Akku soll im motorradtypischen Realverkehr mehr als 200 Kilometer Reichweite schaffen, die anderen beiden liegen bei Bewegungsradien um die 150 Kilometer. Auch die Nachfrage, nicht nur in Deutschland, ist zudem noch sehr bescheiden: Für Zero, in Deutschland bereits seit zehn Jahren aktiv, weist der Industrieverband Motorrad dieses Jahr bis Ende Oktober 176 Neuzulassungen aus (2018: 151), Zahlen von Energica sind nicht greifbar und die Harley-Davidson Livewire startet ohnehin erst in diesen Wochen.