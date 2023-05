Klassiker vs. Sportler von heute

Klassiker vs. Sportler von heute Peugeot 505 GTI trifft auf 508 PSE

Das GTI-Label kommt bei Peugeot schon seit vielen Jahrzehnten zum Einsatz - es steht für die heißesten Ableger verschiedener Modellreihen. Heute nennen sich die französischen Sportler "PSE", sind hybridisiert und sogar noch schärfer. Hier treffen 505 GTI und 508 PSE aufeinander.

Der Bekanntheitsgrad eines Peugeot 508 PSE könnte sicherlich höher ausfallen. Auf der Straße trifft man die heißgemachte Mittelklasse jedenfalls ziemlich selten an, dabei bieten die Franzosen ihre kleine Leistungsschau zum Null-Reue-Tarif - denn das bisher stärkste Serienmodell mit dem Löwen im Kühlergrill ist ein Plug-in-Hybrid und mit dem Strom aus seinem 12,4-kWh-Akku in der Lage, über 50 Kilometer rein elektrisch zurückzulegen.

Im Vergleich zum Klassiker muss der Interessent deutlich mehr Geld ausgeben angesichts eines Grundpreises von 70.300 Euro für die 508 Limousine Hybrid4 360 PSE. (Foto: sp-x/Patrick Broich)

Doch Hand aufs Herz, das zu tun, fällt angesichts von 360 PS reichlich schwer. Zwar ist der Peugeot mit dieser Leistung kein Kracher mehr unter den Power-Mittelklassen, aber spaßarm ist auch anders. Wer die volle Leistung möchte, aktiviert den Sportmodus. Und dann geht der Franzose gut voran, schiebt sogar noch deutlich oberhalb von Richtgeschwindigkeit mächtig, während die Soundkulisse eher sachlich bleibt. Die beiden jeweils 81 kW/110 PS (vorn) und 83 kW/112 PS (hinten) starken E-Maschinen sind nämlich so ausgelegt, dass sie selbst bei knapp 200 Sachen noch aktiv sind. Ein Papiertiger ist der PSE also schon mal nicht.

Weniger sportlich trotz "GTI"-Badge

Der unkomplizierte Peugeot 505 eignet sich perfekt als Alltagsklassiker, bietet viel Platz für Passagier und Gepäck. (Foto: sp-x/Patrick Broich)

Nicht ganz so sportliche Ambitionen verfolgt der vor knapp 45 Jahren erschienene Peugeot 505 selbst mit dem "GTI"-Badge auf dem Heckdeckel. Mit seinen 91 kW/123 PS rangiert er in etwa auf dem Level eines damaligen Volkswagen Passat in Topausführung - das sind solide, aber keine übertriebenen Leistungswerte. Entsprechend leichtfüßig bewegt sich der kräftige 505 von der Stelle und bringt auch Denjenigen Freude, die nicht im Auto sitzen, sondern von außen zuschauen.

Wann immer Roland Kayser von Atelier Automobile mit seiner französischen Limousine auftaucht, erntet er Blicke. Kein Wunder, der einstige Millionenseller aus der Feder des Pininfarina-Studios ist nahezu komplett von den Straßen verschwunden. Er ist kein Aufreger, und das gilt für eigentlich alle Belange. Weder klingt sein Vierzylinder sonderlich spektakulär, noch ist das Design besonders aufregend, wenngleich schon irgendwie französisch angehaucht mit den geschwungenen Scheinwerfern.

Angenehmer Begleiter

Der 2,2-Liter-Vierzylinder des Peugeot 505 leistet 90 kW/123 PS. (Foto: sp-x/Patrick Broich)

Wer daran interessiert ist, ihn heute als Oldie zu bewegen, muss keine Allüren befürchten. Der Kandidat mit klassischem Hinterradantrieb zeichnet sich durch ein harmonisches Fahrwerk aus, das selbst bei der sportiven Version eher komfortabel ausgerichtet ist. Klar, im Kürzel "GTI" steckt schließlich auch "Gran Turismo". Die Kombination aus dem ordentlich ansprechenden 2,2-Liter nebst passend abgestuftem Fünfganggetriebe macht aus dem Peugeot einen angenehmen Begleiter.

Natürlich geht es noch ein bisschen feiner mit dem 170 PS starken PRV-Sechszylinder oder deutlich giftiger mit den 174 Turbo-PS der raren Spitzenversion. Aber erstens standen beide gerade nicht zur Verfügung, und zweitens ist der moderne 508 mit seiner Leistung ja generell nicht top-of-the-line im Segment. Es gibt stärkere Ausführungen - vielleicht nicht bei der Marke, aber im Stellantis-Konzern sehr wohl. Somit passen die beiden Vergleichspartner durchaus zusammen.

Moderner Sporttourer sieht recht böse aus

Der Peugeot PSE kommt auf eine Systemleistung von 265 kW/360 PS. (Foto: sp-x/Patrick Broich)

Der moderne Sporttourer sieht zwar recht böse aus mit einem etwas überkandidelten Diffusor und den quietschgelben Bremssätteln in den 20-Zoll-Felgen, aber das Fahren geht doch mit einem gerüttelt Maß an Restkomfort einher dank serienmäßiger variabler Dämpfer. Da wären nicht nur der souveräne Antriebsstrang samt weich schaltender Achtgang-Automatik, sondern auch straffe, aber dennoch bequeme Alcantara-Sessel, die sowohl auf der Langstrecke als auch auf kurvigem Geläuf Wohlfühlstimmung verströmen. Dass der Peugeot Bodenwellen einen Zacken trockener nimmt als die schwächeren Versionen, geht in Ordnung.

Das Platzangebot des Peugeot 508 stimmt. (Foto: sp-x/Patrick Broich)

Dafür stimmt das Platzangebot und die Kunden bekommen viel Infotainment beispielsweise in Form eines Kombiinstruments, das aus verschiedentlich konfigurierbarer Displayfläche besteht nebst großem zentralen Touchscreen. Wer allerdings nicht in unwägbare Menütiefen abtauchen möchte, freut sich über den Klassiker 505. Dessen kantige Armaturen inklusive simpler Funktionalität lassen wenig Spielraum für Trial-and-Error. Denn seine Analoganzeigen für Drehzahlmesser und Tacho weichen ebenso wenig temporär von der Stelle wie die Heizungsregler - Dinge, die bei modernen Autos wie dem 508 komplex geworden sind. Zu komplex für manche Geschmäcker.

505 perfekt als Alltagsklassiker

So eignet sich der unkomplizierte 505 perfekt als Alltagsklassiker, bietet viel Platz für Passagier und Gepäck. Mit 523 Litern Kofferraumvolumen schlägt er sein modernes Pendant sogar um 36 Liter. Frank Meißner von Classic Analytics weist denn auch darauf hin, dass die elegante, komfortable und gut ausgestattete französische Alternative zu Opel Rekord & Co in gutem Zustand für 6500 Euro zu haben sei. Populär seien die GTI-Varianten hierzulande nie gewesen, führt er aus. Peugeot-Kunden reichten die schwächeren Motoren vollkommen. Ein Umstand, der ja auch für den aktuellen 508 gilt.

Im Vergleich zum Klassiker muss der Interessent freilich deutlich mehr Geld ausgeben angesichts eines Grundpreises von 70.300 Euro für die 508 Limousine Hybrid4 360 PSE. Der lässt bei der Ausstattung allerdings keine Wünsche mehr offen und glänzt sogar mit Massagefunktion und Nachtsichtkamera. Wenn die beiden so gemeinsam da stehen inmitten der ganzen schönen Klassiker in der Berliner Classic Remise und man sich entscheiden müsste, würde man wohl beide nehmen. Ganz nach dem Motto: Wenn das Budget den exklusiven 508 PSE zulässt, ist auch noch ein schöner 505 drin.

Roland Kayser gibt sein Exemplar allerdings nicht her - es handelt sich nämlich um sein Schönwetter-Auto. Man muss man sich mit den einschlägigen Internet-Autobörsen begnügen. Irgendwo taucht immer ein 505 auf. Vielleicht ja sogar ein deutlich geräumigerer Familial.

Peugeot 505 GTI - technische Daten

Viertürige Limousine der Mittelklasse, Bauzeit: 1979 bis 1995

Länge: 4,58 Meter, Breite: 1,74 Meter, Höhe: 1,44 Meter, Radstand: 2,74 Meter

2,2-l-Vierzylinder-Ottomotor, Hinterradantrieb, 90 kW/123 PS, maximales Drehmoment: 180 Nm bei 4250 U/Min.

0-100 km/h: 10,0 s, Vmax: 185 km/h

Fünfgang-Schaltgetriebe

Neupreis 505 GTI (1988): ab 32.150 D-Mark

Peugeot 508 PSE - technische Daten