Auto

Elektriker mit Spaßgarantie: Trinity Neon - surren statt knattern

Elektro-Enduros sind bislang ein ziemlich teurer Spaß. Doch Anfang 2019 kommt mit der Neon von Trinity Electric Vehicles ein geländetauglicher Stromer für einen schmalen Taler auf den Markt. Allerdings muss man sich dafür auch beschränken.

Trinity Electric Vehicles ist auf dem deutschen Zweiradmarkt bisher als Anbieter von Elektro-Scootern in Erscheinung getreten, die modellabhängig zwischen 45 und 120 km/h schnell fahren können. Jetzt wird das Angebot um das rein elektrisch angetriebene Enduro-Modell Neon erweitert, das in einer Gelände- (Neon X) als auch Straßenversion (Neon S) antreten wird. Die Neon wirkt optisch durchaus erwachsen, tatsächlich wird sie allerdings als Kleinkraftrad zugelassen, was die Höchstgeschwindigkeit auf 45 km/h beschränkt. Trinity verspricht dank eines 8 PS starken E-Motors dafür eine Beschleunigung der 110 Kilogramm schweren Enduro auf 125er-Niveau.

50 Kilometer Reichweite

Das 13 Kilogramm schwere, herausnehmbare 1,9-kWh-Akkupaket soll eine Reichweite von 50 Kilometer erlauben. Wie bei den Roller-Modellen von Trinity bietet auch die Neon drei Fahrmodi. Besonders hohe Reichweiten verspricht der Eco-Modus, während sich der Sport-Modus mit erhöhtem Drehmoment vor allem im Offroad-Einsatz empfiehlt. Für entspanntes und sicheres Fahren im Alltag ist schließlich der Drive-Modus gedacht. Unter der Sitzbank ist Platz für ein zweites Batteriepaket, mit dem sich das Reichweitenpotenzial entsprechend verdoppelt. Die Aufladezeit für einen leeren Akku gibt der Hersteller mit sechs Stunden an.

Eine Besonderheit der Neon-Enduro ist ein Keyless-go-System, bei dem der Nutzer den Schlüssel in der Tasche behalten kann und das Fahrzeug über einen Start-Stopp-Taster in Fahrbereitschaft setzt. Die ersten Auslieferungen sind für das Frühjahr 2019 vorgesehen. Dann wird die Neon mit einem Akkupaket zum offiziellen Preis von rund 3700 Euro angeboten. Eine Zusatzbatterie kostet 750 Euro. Vorläufig kann man direkt über die deutsche Trinity-Internetseite die Neon zum Vorzugspreis von rund 3000 Euro bestellen.

Quelle: n-tv.de