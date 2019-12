Im kommenden Jahr will e.Go den elektrischen Stadtflitzer Life auf den Markt bringen. Daneben baut das Unternehmen aber auch kleine Niederflurbusse für den Personentransport. Deren platzsparende Bauweise soll künftig auch Kleintransportern zugutekommen.

Das in Aachen beheimatete Startup e.GO Moove wird neben elektrischen Kleinbussen, sogenannten People Movern, in Zukunft auch elektrische Kleintransporter anbieten. Mit dem jetzt neu vorgestellten Cargo Mover will man Lieferdienste und Handwerker überzeugen, die ein kompaktes und zugleich geräumiges E-Fahrzeug suchen. Dank Niederflurbauweise und kubischem Aufbau soll die neue Version einen überdurchschnittlich großen Innenraum bieten und zudem gut zugänglich sein.

Der vollelektrische Stadtflitzer e.GO Life soll 2020 in den Verkauf gehen. (Foto: e.GO)

Bereits kommendes Jahr will das vom Zulieferer ZF und der e.GO Mobile AG 2018 gegründete Unternehmen die Homologation seiner Kleinbusse für den Personen- als auch Gütertransport abschließen und 250 Fahrzeuge ausliefern. Im darauffolgenden Jahr soll die Produktion dann auf 2000 Mover erhöht werden.

Die Fahrzeuge werden grundsätzlich batterieelektrisch angetrieben. Optional sollen sich die Mover aber auch mit einer zusätzlichen Brennstoffzelle für mehr Reichweite ausstatten lassen. Prinzipiell wurde die Mover-Plattform dafür entwickelt, die Voraussetzung für autonomes Fahren zu bieten. Skalierbar sei dies bis zum Autonomie-Level 4. Vorerst werden die Fahrzeuge allerdings manuell gesteuert.