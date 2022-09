Um die Gesundheit von Queen Elizabeth II. steht es schon seit geraumer Zeit nicht zum Besten. Nun aber erklärt sogar die neue britische Premierministerin Liz Truss, "das ganze Land" sei "tief besorgt". Ärzte haben die 96-Jährige seit dem Morgen unter Dauerbeobachtung.

Als sie am Dienstag Liz Truss zur neuen britischen Premierministerin ernannt hat, hat Queen Elizabeth II. wie stets tapfer gelächelt. Gleichwohl wirkte sie erschreckend hager und zerbrechlich. Auf einen Stock gestützt, reichte sie der konservativen Politikerin ihre feingliedrige Hand.

Tatsächlich ging der Tag, an dem die 96-Jährige auch Truss-Vorgänger Boris Johnson empfing und sein Rücktrittsgesuch entgegennahm, nicht spurlos an ihr vorüber. So musste sie eine für Mittwoch geplante virtuelle Sitzung ihres Geheimrats (Privy Council) absagen. "Nach einem vollen Tag gestern hat Ihre Majestät heute Nachmittag den Rat ihrer Ärzte akzeptiert, sich auszuruhen", erklärte hierzu ein Palastsprecher.

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass der Gesundheitszustand der Queen Anlass zur Sorge gibt. Immer wieder hatte sie in den vergangenen Wochen und Monaten Termine absagen müssen. Zumeist hieß es, die Monarchin müsse wegen ihrer "Mobilitätsprobleme" passen. Erstmals erschien sie im vergangenen Oktober mit einem Gehstock in der Öffentlichkeit.

"Unter medizinischer Beobachtung"

Nun jedoch scheinen sich die Sorgen um die Queen weiter zuzuspitzen. So teilte der Buckingham-Palast mit: "Nach einer weiteren Bewertung heute Morgen, sind die Ärzte der Königin besorgt um die Gesundheit Ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Beobachtung bleibt." Die Queen fühle sich aber wohl und bleibe auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral, hieß es weiter.

Vor dem Hintergrund dieser Mitteilung meldete sich auch die Premierministerin via Twitter zu Wort. Das "ganze Land" sei "tief besorgt", schreibt Truss. Und weiter: "Meine Gedanken - und die Gedanken aller Menschen im Vereinigten Königreich - sind jetzt bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie."

Auch die Sprecherin des britischen Unterhauses, Lindsay Hoyle, äußerte sich: "Wir senden unsere besten Wünsche zu Ihrer Majestät der Königin, sie und die königliche Familie ist in unseren Gedanken und Gebeten in diesem Moment."

Die Angehörigen der Königin seien informiert, heißt es. Kronprinz Charles und sein Sohn Prinz William seien auf dem Weg nach Schloss Balmoral in Schottland, wo sich die Queen zur Zeit aufhält. Charles werde von seiner Frau, Herzogin Camilla, begleitet, bestätigte der Palast.