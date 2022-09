Mit ihren Mobilitätsproblemen versetzt Königin Elizabeth II. die Briten seit einigen Monaten immer wieder in Sorge. Nachdem sie zuletzt mehreren Veranstaltungen ferngeblieben ist, wird sie nun auch nicht an den Highland Games teilnehmen.

Erst kürzlich hat der Buckingham Palast bestätigt, dass Königin Elizabeth II. nicht zur Einführung des Nachfolgers oder der Nachfolgerin ins Amt des scheidenden Premierministers Boris Johnson nach London reisen wird. Nun folgt bereits die nächste Absage: Die Monarchin verpasst die berühmten Highland Games, eine traditionelle Veranstaltung mit sportlichen Wettkämpfen, im schottischen Braemar.

An ihrer Stelle soll stattdessen Thronfolger Prinz Charles bei der Veranstaltung am Samstag dabei sein. Der Grund für die Absage der Monarchin sollen Medienberichten zufolge die Mobilitätsprobleme der 96-Jährigen sein. Mit diesen hatte sie bereits in den vergangenen Monaten zu kämpfen gehabt, zeitweise sah man sie mit einem Gehstock laufen.

Tradition auf Schloss Balmoral

Die Queen nimmt bei dem Wettbewerb, zu dem auch der Baumstammweitwurf im Kilt gehört, normalerweise auf der Ehrentribüne Platz. Das Event gehört zum Standardprogramm ihres Schottlandaufenthalts im Sommer, wenn sie traditionell von Ende Juli bis Mitte September auf Schloss Balmoral in den Highlands in der Sommerfrische weilt.

Beschwerden beim Gehen sind auch der Grund, warum die Queen den anstehenden Wechsel an der Regierungsspitze in der kommenden Woche von Balmoral aus begleiten wird. Sowohl Johnson als auch seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger sollen Anfang kommender Woche dafür nach Schottland reisen.