"Ich habe nur geheult" Mittelständler will sich nicht "wegducken"

Viele Unternehmen müssen runterfahren, machen Kurzarbeit oder beantragen Staatshilfe. Liqui Moly, ein bekannter Hersteller von Schmierstoffen und Motorölen, wählt einen anderen Weg: Statt Gehaltseinbußen gibt er eine Arbeitsplatzgarantie und zahlt Sonderprämien für die Mitarbeiter.

Auch wenn erste Lockerungen des Shutdowns durch die Bundesregierung verkündet wurden: Viele Unternehmen müssen bangen, machen Kurzarbeit oder beantragen Staatshilfe.

Liqui-Moly-Chef Ernst Prost: "Wir kämpfen um jeden Liter Öl." (Foto: Liqui Moly)

Doch der Unternehmer Ernst Prost, von Liqui Moly will sich nicht "wegducken" oder auf den Staat verlassen. Er sieht stattdessen seine unternehmerische Kreativität herausgefordert: Der Chef des bekannten Ulmer Herstellers von Schmierstoffen und Motorölen will sich "aus eigener Kraft und mit eigenen Ideen" durch die Krise durchkämpfen - auch wenn die Zeiten für ihn schwer sind.

"Ich habe die vergangenen Woche nur geheult", erzählt Pros, der seit Wochen im Büro lebt, isst und schläft. "Mein Gewinn schmilzt wie Eis in der Sonne, aber das ist mir egal." Trotz der angespannten Lage hat er die Devise ausgegeben, um jeden verkauften Liter zu kämpfen, weshalb er auch seine Mannschaft mit allen Mitteln an Bord halten will.

Statt Gehaltseinbußen gibt es bei Liqui Moly deshalb für die 1000 Mitarbeiter weltweit eine Arbeitsplatzgarantie und sogar Sonderprämien. Horst von Buttlar spricht in dieser neuen Folge von "Die Stunde Null - Deutschlands Weg aus der Krise" mit dem Mittelständler über Motive und Strategie.

