Die mit einiger Spannung erwartete Frage der Kanzlerkandidatur der Grünen ist beantwortet: Die Co-Vorsitzende Baerbock soll es machen. Damit schicken die Grünen als einzige der drei großen Parteien eine Frau ins Rennen um das Kanzleramt.

Die erste Kanzlerkandidatin in der 40-jährigen Geschichte von Bündnis90/Grüne heißt Annalena Baerbock. Das gab die Bundestagsabgeordnete zusammen mit ihrem Co-Parteivorsitzenden Robert Habeck am Montagmittag in Berlin bekannt. "Zukunft ist nichts, was einfach so passiert", sagte Baerbock. "Wir haben es in der Hand und deswegen stehe ich heute hier." Ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck hatte Baerbock zuvor als Kandidatin vorgestellt. "Annalena Baerbock ist eine kämpferische, willensstarke fokussierte Frau, die weiß, was sie will, und die die grüne Programmatik im Wahlkampf mit Leidenschaft vertreten wird", sagte Habeck. Dann machte der ebenfalls als Kanzlerkandidat gehandelte Habeck Platz mit den Worten: "Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir."

Die seit etwas mehr als drei Jahren amtierenden Grünen-Chefs hatten schon vor Monaten angekündigt, die Frage der Kanzlerkandidatur unter sich auszumachen. Am Morgen informierten die beiden den Bundesvorstand, der den Vorschlag im Juni dem Bundesparteitag vorlegen wird, der bei den Grünen Bundesdelegiertenkonferenz heißt. Anschließend folgte die Bekanntgabe vor Medienvertretern.

Die Grünen sind seit Monaten zweitstärkste Kraft in allen Umfragen und lagen im RTL/ntv-Trendbarometer zuletzt nur wenige Prozentpunkte hinter der Union. Die Partei hatte vor zwei Wochen den 19. April als Tag der Kanzlerkandidaten-Bekanntgabe festgesetzt, nachdem es schon seit Monaten hieß, dass die Entscheidung zwischen Ostern und Pfingsten fallen würde.

Die Festlegung gilt als finale Zündstufe vor dem Start der Grünen in den Bundestagswahlkampf. Im Herbst hatten die Grünen ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet, Mitte März bestritt die Partei erfolgreich die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz; kurz darauf präsentierten Baerbock und Habeck den Entwurf für das Bundestagswahlprogramm.

Baerbock gegen Scholz

Die 40-jährige Baerbock ist Spitzenkandidatin der Brandenburger Grünen und tritt mit Potsdam-Mittelmark im selben Wahlkreis an wie SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Die aus Niedersachsen stammende Mutter zweier Kinder ist seit 2013 im Bundestag und war am Wochenende mit 106 von 109 Delegiertenstimmen auf Platz eins der Grünen-Landesliste gewählt worden. Sie war mit Habeck im Januar 2018 an die Spitze der Grünen gewählt worden. Seither schafften beide, die Partei in großem Einvernehmen zu einigen und auf einen Kurs der Mitte auszurichten.

Als vergleichsweise unbekannte Bundesvorsitzende an der Seite des früheren Umweltministers von Schleswig-Holstein, Habeck, galt Baerbock lange Zeit nicht als Favoritin auf die Kanzlerkandidatur ihrer Partei, konnte aber vor allem in den letzten Monaten deutlich an Bekanntheit und Beliebtheit zulegen. Anders als Union und SPD schicken die Grünen mit Baerbock eine Frau ins Rennen, die einerseits deutlich jünger ist als ihre Konkurrenten, andererseits aber auch keine Erfahrung mit Regierungsämtern vorweisen kann.

Baerbock hat Politikwissenschaft und Völkerrecht studiert. Im Bundestag hatte sie sich vor allem mit Klima-, Europa- und Außenpolitik beschäftigt. Seit Beginn der Pandemie machte Baerbock wiederholt auf die schwierige Situation von Familien mit Kindern aufmerksam. Baerbock hat selbst zwei Töchter und einen Ehemann, mit denen sie zusammen in Potsdam lebt.