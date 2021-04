Keine andere Partei ist so von ihrer historischen Mission getrieben wie die Klima-bewegten Grünen. Unerwartet groß ist deren Chance, tatsächlich ab Herbst den oder die Bundeskanzlerin zu stellen. Die Vorbereitung hierauf läuft bis hierhin beeindruckend, doch gewonnen hat die Partei noch längst nicht.

Ob die Grünen wirklich eine Bundesregierung anführen sollten? Das kann nur sehr subjektiv beantwortet werden. Ob die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock oder Robert Habeck den Ansprüchen an einen Regierungschef für Deutschland sowohl intellektuell als auch als Führungspersönlichkeit gewachsen sind? Das vermag niemand im Vorhinein zu sagen. Ob die Grünen überhaupt angemessen vorbereitet sind auf dieses gerüttelt Maß an Verantwortung? Die Antwort hierauf ist: ja.

Es kommt nur selten vor, dass deutsche Politiker der Ruf der Geschichte ereilt, wenn ihre Partei nicht das große C im Namen trägt. Das macht die historische Chance der Grünen so bedeutsam: Wenn sie am Montag erstmals in ihrer 40-jährigen Geschichte eine Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidaten präsentieren, haben sie realistische Aussichten, im Herbst tatsächlich stärkste Kraft im Deutschen Bundestag zu werden. So ein Momentum kommt vielleicht nie wieder und kann mit etwas Pech und Pannen auch schon im Sommer wieder passé sein. Die von ihrer historischen Aufgabe, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, ist dem Gipfel so nah wie nie, kann aber auf den besonders schwierigen letzten Metern noch alles verlieren.

Die Stärke der Grünen ist zunächst einmal die Schwäche der anderen: Der SPD gelingt es nicht, trotz gründlicher programmatischer Vorbereitung, frühzeitiger Festlegung auf den einzig aussichtsreichen Kanzlerkandidaten und einem über Jahre ungekannten Frieden an ihrer Spitze, das Bild einer regierungsmüden Partei abzustreifen. Die Union zerlegt sich seit der vergangenen Bundestagswahl - zunächst schleichend und seit einem Jahr beschleunigt - selbst. Zugleich haben die Fridays for Future-Bewegung und objektiv beobachtbare Veränderungen von Klima und Umwelt die politische Agenda zugunsten der Grünen verändert.

Die günstigen Rahmenbedingungen erklären das stabile Umfragehoch aber nur zum Teil. Zumal zu Beginn der Corona-Krise schon einmal alles zu Ende schien, als die Stunde der Exekutive schlug und die Grünen einbrachen. Die Partei aber hielt ihren vor der Pandemie eingeschlagenen Kurs und zeigt sich heute strukturell so geordnet, programmatisch so guit vorbereitet und in ihrem öffentlichen Auftritt so stimmig wie keine andere Bundestagspartei. Das ist das Verdienst ihrer beiden Vorgesetzten, die ihren Mitstreitern ja durchaus auch Dinge zugemutet haben: Dass die Grünen mehr denn je kompatibel mit der Union scheinen und in deren Wählerlager fischen, hat auch damit zu tun, dass die Partei unter Baerbock und Habeck mehr denn in alle Milieus anschlussfähig sind - ohne dabei ihren Markenkern zu verlieren. Der Sound der Grünen - früher gern mal laut und schrill - ist ein anderer geworden.

Exemplarisch