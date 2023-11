Erleichterung für die Konsumenten: Die Inflationsrate in Deutschland fällt im November weiter - auf 3,2 Prozent. Dies teilt das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mit.

Die Inflation in Deutschland hat sich im November weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 3,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 3,8 Prozent im Oktober, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass die Inflationsraten in mehreren Bundesländern zum Teil deutlich zurückgingen. In Hessen und Bayern fielen sie im November unter die Marke von 3 Prozent. Auch in Baden-Württemberg schwächte sich die Inflation deutlich ab, während sie in Nordrhein-Westfalen leicht auf 3 Prozent zurückging.

In Bayern meldete das Statistische Landesamt einen Rückgang der Inflationsrate auf 2,8 Prozent, nachdem sie im Oktober bei 3,7 Prozent gelegen hatte. In Hessen fiel die Teuerungsrate von 3,6 auf 2,9 Prozent. Auch in Baden-Württemberg schwächte sich die Inflation deutlich ab: Die Jahresrate sank von 4,4 Prozent auf 3,4 Prozent.

Damit liegen die Inflationsraten in den vier Bundesländern deutlich unter der gesamtdeutschen Teuerungsrate, die im Oktober bei 3,8 Prozent lag. Die erste Schätzung der Inflationsrate für Deutschland im November erfolgt auf Basis der Daten aus den Bundesländern.

Allerdings zeigte die Veröffentlichung von Preisdaten aus Sachsen und Brandenburg für November Inflationsraten, die über der zuletzt ermittelten gesamtdeutschen Rate liegen: Demnach betrug die Inflation in Sachsen 3,9 Prozent und in Brandenburg 4,1 Prozent.