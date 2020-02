Bericht über Fall auch in NRW Erster Coronavirus-Infizierter in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hat seinen ersten Coronavirus-Fall: Nach Angaben der Landesregierung in Stuttgart wurde am Abend eine Infektion bei einem 25 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Göppingen nachgewiesen. Vermutet wird, dass sich sich der Mann während einer Italienreise in Mailand angesteckt hat. Auch in Nordrhein-Westfalen soll es mindestens eine weitere Infektion geben.

Nachdem der Mann nach seiner Rückkehr unter grippeähnlichen Symptomen litt, habe er Kontakt mit dem örtlichen Gesundheitsamt aufgenommen. Ein daraufhin gemachter Test sei positiv verlaufen, teilten die Landesregierung weiter mit. Der 25-Jährige soll noch heute in eine Klinik eingeliefert und dort isoliert werden.

Gesundheitsminister Manne Lucha will morgen weitere Informationen bekanntgeben. "Baden-Württemberg hat sich schon früh auf diesen Fall eingestellt. Alle beteiligten Stellen arbeiten eng und intensiv zusammen", sagte der Grünen-Politiker.

Laut einem Medienbericht soll es auch eine Corona-Erkrankung in Nordrhein-Westfalen geben. Wie die "Rheinische Post" berichtet, sei ein Ehepaar aus Erkelenz mit Verdacht auf das Coronavirus in die Uniklinik Düsseldorf eingeliefert worden. Demnach soll mindestens eine Person des Paares positiv auf den Erreger getestet worden sein.

Nach dem Ausbruch einer Coronavirus-Epidemie in Italien melden immer mehr europäische Staaten Nachweise des Erregers. Österreich, Kroatien, das spanische Festland und die Schweiz meldeten im Tagesverlauf positive Tests auf das Coronavirus.