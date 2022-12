Randale in mehreren Städten 14-Jähriger stirbt nach Marokko-Niederlage in Montpellier

Nach Marokkos WM-Niederlage gegen Frankreich kommt es in mehreren Städten zu Ausschreitungen. In Montpellier stirbt ein Jugendlicher. In Brüssel nimmt die Polizei rund 100 Personen fest.

Nach Marokkos Niederlage im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft ist es in der Nacht zu Ausschreitungen in mehreren europäischen Städten gekommen. Wie die Zeitung "Midi Libre" berichtete, kam ein 14-Jähriger in Montpellier ums Leben, nachdem er von einem Auto erfasst wurde. Demnach sollen mehrere Personen im Stadtviertel La Paillade versucht haben, eine Frankreich-Fahne aus dem Fenster eines Autos zu entfernen. Daraufhin habe der Fahrer Gas gegeben und mehrere Menschen erfasst. Im Netz kursiert ein Video des Vorfalls. Nach Angaben der Zeitung starb der Jugendliche wenig später im Krankenhaus. Der Fahrer des Wagens ist flüchtig. In Montpellier nahmen sich Fans beider Seiten auch mit Feuerwerkskörpern unter Beschuss.

Auch in anderen Städten kam es zu Auseinandersetzungen. In Paris auf der Champs-Élysées gerieten Randalierer und Polizisten kurzzeitig aneinander, wie Medien berichteten. In Brüssel nahm die Polizei rund 100 Menschen fest. Diese seien wegen Störung der öffentlichen Ordnung, Beschädigung von zwei Polizeifahrzeugen und Besitz von verbotenen Feuerwerkskörpern erfolgt, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Polizei in der Nacht berichtete. Der Verkehr in Teilen der Innenstadt sei vorsorglich gesperrt worden.

Auch in Antwerpen sei es zu Zusammenstößen gekommen. Hier seien ebenfalls mehrere Menschen festgenommen worden. Auf Bildern aus der belgischen Hauptstadt aus der Nacht waren zahlreiche Polizisten in Kampfmontur und brennende Müllhaufen zu sehen. Fotos von Belga zeigten aber auch Anwohner, die noch am Abend damit begannen, die Straßen von Unrat zu säubern.

Von einer angespannten Lage war zwischenzeitlich auch in Lyon die Rede. Wie die Zeitung "Nice-Matin" berichtete, kam es auch in Nizza und Cannes zu Konflikten zwischen Fans und der Polizei. Zumeist beruhigte sich die Lage aber wieder, von Festnahmen und größeren Sachschäden war nicht die Rede.

In Berlin sei die Stimmung dagegen insgesamt ruhig geblieben, die meisten Menschen seien nach dem Spiel schnell nach Hause gegangen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Man sei auf einen größeren Einsatz vorbereitet gewesen - vor allem für den Fall eines Sieges der marokkanischen Mannschaft. Im Stadtteil Berlin-Neukölln hatten Fans ein kurzes Feuerwerk gezündet. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von stolzen Fans angesichts der Leistung des Teams, das bei der WM in Katar überraschend bis ins Halbfinale gekommen war.

Die Niederlage am Mittwoch gegen Frankreich (0:2) beendete allerdings die Finalträume der Marokkaner, die als erstes afrikanisches Team bei einer WM die Runde der besten Vier erreicht hatten.