Dächer in Badghis eingestürzt 26 Tote bei Erdbeben in Afghanistan

Ein heftiges Erdbeben mit einer Stärke von 5,3 richtet in Afghanistan großen Schaden an. Über hundert Häuser stürzen ein. Mindestens 26 Menschen kommen ums Leben, darunter auch einige Kinder. Am schwersten trifft es den Bezirk Kadis.

Bei einem Erdbeben im Westen Afghanistan sind am Montag mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Sie seien von den einstürzenden Dächern ihrer Häuser in der westlichen Provinz Badghis verschüttet worden, teilten die Provinzbehörden mit. Unter den Opfern im Bezirk Kadis seien auch vier Kinder. Zudem gebe es mehrere Verletzte. Mehr als 100 Häuser seien in den Bezirken Kadis, Mukur, Ab Kamari und Dschawand zerstört worden. Am schwersten habe es den Bezirk Kadis getroffen.

Das erste Beben hatte die Provinz um etwa 13 Uhr (Ortszeit) erschüttert, sagte Sarwari weiter. Ein weiteres Beben hätten die Menschen rund zwei Stunden später gespürt. Die in den USA ansässigen Erdbebenwarte USGS verzeichnete zwei Erdbeben mit einem Epizentrum 50 bzw. 41 Kilometer von der Stadt Kala-e Nau entfernt. Die Stärke des ersten wurde mit 4,9, die des zweiten mit 5,3 beziffert.

In Afghanistan sind Erdbeben sehr häufig, insbesondere am Hindukusch, wo die Indische und die Eurasische Kontinentalplatte aufeinander stoßen. Da in dem armen Land viele Häuser schlecht gebaut sind, richten die Erdstöße oft schwere Schäden an.