Glatteis in Hamburg Airbus rutscht von Landebahn ab

Die Maschine war in einer Kurve vom Rollfeld gerutscht.

Schreck für 89 Passagiere, die am Abend in Hamburg landen: Auf dem Weg zur endgültigen Parkposition schlittert ihr Flieger über die Rollbahn hinaus ins Gras. Eine Flughafensprecherin bestätigt: Es lag am Glatteis.

Eine Eurowings-Maschine ist am Abend am Hamburger Flughafen bei Glatteis von der Landbahn abgekommen. Der Airbus A319 war gegen 19 Uhr aus Stuttgart gelandet und gerade dabei, seine Parkposition anzusteuern, als er von glatten der Rollbahn rutschte, wie eine Sprecherin des Airports sagte. Verletzt wurde niemand.

Das Flugzeug musste abgeschleppt werden, währenddessen war die Landebahn gesperrt. Der Flugbetrieb ging nach Aussagen der Sprecherin danach normal weiter. Die 89 Passagiere und die Crew hätten die Maschine normal über die Treppe verlassen können und seien mit Bussen zum Terminal gebracht worden.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll der Airbus für eine technische Untersuchung in Hamburg bleiben, bevor er wieder abheben kann.