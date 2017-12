Panorama

Ugg Boots zu hässlich: Airline wirft Frau aus Business Lounge

Sobald es draußen kälter wird, sieht man sie überall: Ugg Boots. Die Stiefel aus Lammfell sind zwar selten schön, dafür aber superwarm und ziemlich bequem. Wer mit Qantas Airways fliegen möchte, sollte sie allerdings besser im Koffer verstecken.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Auch in Sachen Ugg Boots nicht. Die einen vergöttern die Lammfell-Stiefel und lassen in der kalten Jahreszeit kaum einen Tag aus, an dem sie nicht zu dem kuscheligen Schuhwerk greifen. Andere verteufeln sie regelrecht.

Einer britischen Sängerin wurden ihre heißgeliebten Ugg Boots nun zum Verhängnis. Joanne Catherall buchte einen Flug bei der australischen Fluggesellschaft Qantas Airways. Vor dem Abflug in Melbourne suchte die Musikerin der New-Wave-Band The Human League noch etwas Ruhe in der Business Lounge der Airline. Doch eine Mitarbeiterin verwehrte ihr den Zutritt. Der Grund: Ihre Ugg Boots verstoßen gegen den Dresscode der Fluggesellschaft.

"Zutritt verweigert in der Qantas Business Class Lounge am Melbourne Airport, offensichtlich gelten Ugg (Australia) Boots bei den Mitarbeiterinnen dort als Nachtwäsche", schreibt Catherall auf Twitter und betont, dass sie bei Qantas nur wegen ihres Schuhwerks abgewiesen wurde. Eine der Mitarbeiterinnen empfahl der verständnislosen Catherall, sich in einem der Shops im Flughafen neue Schuhe zu kaufen.

Der Aufschrei der Twitter-Gemeinde ließ nicht lange auf sich warten: "Wie lächerlich. Ich trage beim Reisen immer Ugg Boots, weil sie so bequem sind. Erwartet Qantas, dass man in der Business/First Class High Heels als Standard trägt?", empörte sich eine Frau. Eine andere kommentierte: "Tut mir leid, Qantas, aber das ist totale Aufgeblasenheit."

Qantas meldete sich ebenfalls zu Wort, allerdings nicht mit einer Entschuldigung. Man bemühe sich, die Kleidervorschriften für alle Gäste gleichermaßen zu wahren, schrieb die Fluggesellschaft und hinterließ einen Link, welche Kleidung in den Lounges nicht angemessen ist. Die 55 Jahre alte Catherall ließ nicht locker und fragte nach: "Warum sollte ein Ugg Boot, den ich bei jedem Wetter draußen trage, als Nachtwäsche in einer Qantas-Lounge gelten, aber nirgendwo anders auf dieser Welt?" Eine Frage, auf die die Fluggesellschaft keine Antwort zu haben scheint.

Quelle: n-tv.de