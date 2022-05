Täter feuert in Supermarkt Amokläufer tötet mindestens acht Menschen in Buffalo

In dem Supermarkt in der US-Stadt Buffalo sollen mindestens acht Menschen getötet worden sein.

Mehrere US-Medien berichten von einem Amoklauf in der Stadt Buffalo. Nach ersten Angaben kommen dabei zwischen acht und zehn Menschen ums Leben. Bei dem Täter soll es sich nach Zeugenaussagen um einen jungen weißen Mann handeln. Er streamt die Tat womöglich im Internet.

Nach Schüssen in der US-Stadt Buffalo sind nach Medienberichten zufolge mindestens acht Menschen gestorben. Das berichteten die TV-Sender NBC und ABC unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die US-Nachrichtenagentur AP spricht gar von mindestens zehn Todesopfern. Es blieb zunächst unklar, wie viele Menschen verletzt wurden und ob die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. Zuvor hatte die Polizei des Ortes im Bundesstaat New York gemeldet, dass der Schütze festgenommen worden sei. NBC berichtete dagegen, der Täter sei getötet worden.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York Kathy Hochul, schrieb am Samstag bei Twitter, sie beobachte die Lage nach dem Vorfall in einem Lebensmittelgeschäft in dem Ort sehr genau. "Wenn Sie sich in Buffalo aufhalten, meiden Sie bitte das Gebiet und befolgen Sie die Anweisungen der Strafverfolgungsbehörden und der örtlichen Behörden."

Nach Angaben von AP betrat der Mann den Supermarkt mit einer Schusswaffe und eröffnete das Feuer auf Kunden und Mitarbeiter. Ermittler glauben, dass er die Tat live gestreamt hat. Das Motiv sei bisher unklar, man untersuche jedoch, ob es sich um eine rassistisch motivierte Tat handelt. So wird etwa geprüft, ob der Täter eine Art Manifest hinterlassen hat. Der Supermarkt befindet sich nach Angaben von AP in einem vornehmlich von Schwarzen bewohnten Stadtteil rund fünf Kilometer nördlich der Innenstadt von Buffalo.

Zeugen berichten, dass der Täter ein weißer Mann sein soll, der Militärkleidung und einen Helm sowie eine schusssichere Weste getragen haben soll. Er soll etwa 20 Jahre alt sein. Ein Zeuge berichtet, dass der Täter nach dem Eintreffen der Polizei die Waffe gegen sich selbst gerichtet habe. Er ließ sie dann jedoch fallen, ging auf die Knien und konnte von Polizisten überwältigt werden.