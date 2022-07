Bahn will Metropolen per Nachtzug stärker verbinden

Die Deutsche Bahn will ihr Angebot an Nachtzügen ausbauen. Mit Partnerbahnen sollen dadurch in den kommenden Jahren europäische Städte noch mehr über die Schiene verbunden werden. Modernisierte Liegewagen der ÖBB, die ab Hamburg zum Einsatz kommen, sind dabei ein Anfang.

Mehr Komfort, mehr Service: Gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) hat die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) in Hamburg ihre modernisierten Liegewagen präsentiert. Sie sollen in immer mehr Nightjet-Zügen von und nach Hamburg zum Einsatz kommen, teilten beide Bahn-Unternehmen mit. Insgesamt 22 Sitzwagen aus der Nachtzug-Bestandsflotte der ÖBB wurden dafür zu Multifunktions-Liegewagen umgebaut.

Die neu gestalteten Vierer-Abteile mit fix montierten Betten sollen insbesondere für Familien den Reisekomfort erhöhen. Auch Fahrräder können mitgenommen werden und es gibt kostenloses WLAN.

"Bis 2026 wollen wir die Nightjet-Reisenden auf jährlich drei Millionen verdoppelt haben", sagte Sabine Stock, Vorständin ÖBB-Personenverkehr. Dabei sei es nicht nur wichtig, neue Destinationen in das europaweite Nachtzugnetz aufzunehmen, sondern auch, moderne und bequeme Nachtzüge anzubieten.

Stefanie Berk, Marketing-Vorständin DB Fernverkehr, ergänzte: "Der Nachtzug ist nicht nur ein starkes Symbol für klimafreundliches Reisen, sondern auch für ein vernetztes, grenzenloses Europa". In den nächsten Jahren wolle die Deutsche Bahn zusammen mit anderen Partnerbahnen zahlreiche europäische Metropolen auf der Schiene über Nacht verbinden.

Neben den Verbindungen von und nach Hamburg werden die modernisierten ÖBB-Liegewagen auch auf den Strecken Zürich-Berlin und Zürich-Hamburg und auf den Strecken Innsbruck-München-Köln-Amsterdam und Wien-Köln-Amsterdam zum Einsatz kommen.