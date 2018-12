Panorama

Streetart-Künstler Banksy kündigt eine Verlosungsaktion an. Gegen Gebühr kann jeder mitmachen und mit etwas Glück bald ein Banksy-Original sein Eigen nennen. Oder handelt es sich doch nur um eine weitere Kunstaktion?

Der weltweit bekannte Streetart-Künstler Banksy postet bei Instagram das Foto eines Miniatur-Flüchtlingsboots, in dem etwa 30 Menschen sitzen oder stehen. Dazu kündigt er an, das aus seinem sozialkritischen Freizeitpark "Dismaland" stammende Kunstwerk verlosen zu wollen.

Alles, was man dafür tun muss, ist auf der Seite des Londoner Pup-up-Stores "Choose Love" umgerechnet 2,25 Euro einzuzahlen und das Gewicht des Objekts zu schätzen. Auf der Seite des Shops steht dazu: "Ist es ein düster satirisches Kunstwerk oder ein ferngesteuertes Spielzeug von sehr schlechtem Geschmack? Es könnte beides sein. Es ist sicherlich einzigartig, und es könnte zu Weihnachten Ihnen gehören."

Drei Knoten, Batterien inklusive

Banksy selbst gibt noch an, das Boot würde per Fernsteuerung drei Knoten machen, Batterien seien inklusive. Viele seiner Follower bei Instagram sind zurecht kritisch. Handelt es sich um eine echte Verlosung oder womöglich doch um eine weitere außergewöhnliche Aktion des Ausnahmekünstlers? Ist der Satz "Wie viel wiegt es?" wirklich wortwörtlich gemeint oder geht es dem Graffiti-Artisten eher um das moralische Gewicht der Flüchtlingsschicksale für unsere Gesellschaft?

Stichtag ist der 22. Dezember. Dann will der Brite - dessen Identität bis heute unklar ist - das ferngesteuerte Boot verlosen - oder eben auch nicht. Denn tatsächlich ist Banksy immer für eine Überraschung gut. Erst kürzlich schredderte er eines seiner Bilder, nachdem es für 1,2 Millionen Euro versteigert worden war. Und 2013 verschleuderte er unerkannt seine Werke mitten in New York für läppische 60 US-Dollar.

