Als gäbe es keinen Lockdown: Ein Düsseldorfer Restaurant öffnet und kocht für seine Gäste - ohne Abstand, ohne Maske. Prompt wird es vom Ordnungsamt geschlossen. Der Inhaber lernt nicht daraus und bewirtet einen Tag später die nächsten Gäste. Das hat Konsequenzen für die Beteiligten.

Nur einen Tag nach der Schließung eines Restaurants in Düsseldorf sind der Inhaber und eine Kellnerin bei der Kontrolle durch das Ordnungsamt erneut erwischt worden. Laut Mitteilung der Stadt saßen bei der Nachkontrolle am nächsten Tag sechs Gäste an einem Tisch, obwohl im Corona-Lockdown niemand bewirtet werden darf. Die Gäste flüchteten über einen Hinterausgang und versteckten sich zeitweise mit Weinflaschen und Gläsern in einem Holzverschlag.

Der Betrieb wurde erneut geschlossen, die Notausgänge im Innenhof und die Eingangstür wurden versiegelt. Schon einen Tag zuvor war das Restaurant im Stadtteil Oberkassel aufgefallen: Während einer Kontrolle bemerkte das Düsseldorfer Ordnungsamt die Gaststätte, da Gäste an gedeckten Tischen saßen und sich bewirten ließen. Die Stadt teilte mit: "Die Tische im Gastraum waren komplett eingedeckt. Mehrere Gäste saßen ohne Mund-Nasen-Schutz an verschiedenen Tischen und verzehrten Speisen und Getränke."

Die Angestellten hätten bei der Bewirtung ebenfalls keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. In der Küche habe der Inhaber gearbeitet, der seine Mund-Nasen-Bedeckung unterhalb der Nase trug. Der Inhaber sei nicht bereit gewesen, den Gästen die bestellten Speisen mitzugeben. Das Ordnungsamt veranlasste daraufhin die Schließung des Lokals und schrieb Anzeigen.