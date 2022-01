Inzidenz in Mitte bei fast 3000 Berlin setzt Präsenzpflicht an Schulen aus

Deutschlands Corona-Zahlen sind so hoch wie nie. Besonders schwer trifft es die Hauptstadt. Im Berliner Bezirk Mitte kratzt die Inzidenz nun schon an der 3000er-Marke. Der Senat stellt es den Eltern frei, ob sie ihre Kinder in den Präsenz-Unterricht schicken.

Angesichts steigender Corona-Zahlen wird in Berlin ab Dienstag die Präsenzpflicht in Schulen ausgesetzt. Die Maßnahme soll zunächst bis Ende Februar gelten, wie die Senatsverwaltung für Bildung mitteilte. Es gebe mittlerweile hohe Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Zudem hätten die Berliner Amtsärzte in der vergangenen Woche angekündigt, dass sie künftig an Schulen für direkte Kontaktpersonen keine Quarantäne mehr für Schülerinnen und Schüler aussprechen.

Mit der Aussetzung der Präsenzpflicht hätten die Eltern nun "temporär mehr Flexibilität bei der Entscheidung für einen Schulbesuch ihrer Kinder", hieß es. Der Präsenzunterricht bleibe jedoch die Regelform. Sollten sich Eltern gegen die Präsenz ihres Kinds in der Schule entscheiden, müsse das der Schule "unmittelbar formlos schriftlich" mitgeteilt werden.

"Wir stehen auf der Seite der Kinder, Jugendlichen und Familien in dieser Stadt", teilte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse von der SPD mit. Daher werde am Hauptziel, die Schulen auch weiter geöffnet zu lassen, festgehalten. Die temporäre Aussetzung der Präsenzpflicht halte sie jedoch für "angemessen". "So kommen wir besorgten Eltern entgegen und sichern gleichzeitig die Beschulung und Betreuung für all diejenigen, die zur Schule gehen möchten."

Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt seit Wochen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 840,3 an. Am Sonntag hatte der Wert bei 806,8 gelegen. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden betrug nach Daten der Gesundheitsämter 63.393 - nach 85.440 am Vortag und 34.145 am Montag vergangener Woche. Besonders hart getroffen ist Berlin mit einer Inzidenz von 1.464,5. Spitzenreiter in der Hauptstadt ist der Bezirk Mitte mit einer Inzidenz von 2842,9.