In Berlin wurde die Coronavirusinfektion bis Mittwochabend bei 573 Menschen nachgewiesen.

Wegen der Coronakrise arbeiten in den Krankenhäusern Ärzte und Pfleger an der Grenze der Belastbarkeit. Um sich auf die steigenden Patientenzahlen vorzubereiten, muss dringend das Personal aufgestockt werden. In Berlin werden deswegen alle Einwohner mit medizinischer Ausbildung aufgerufen, zu helfen.

Die Berliner Krankenhäuser haben angesichts von Personalmangel in der Coronakrise alle Einwohner mit medizinischer Ausbildung zu Hilfe gerufen. Alle Berliner mit entsprechender Ausbildung sollen sich an Einrichtungen wenden, die zu ihren Qualifikationen passen, teilte die Berliner Krankenhausgesellschaft mit.

"Um für die zu erwarteten Patientenzahlen ausreichend Personal in den Krankenhäusern vorzuhalten, müssen die Personalbestände aufgestockt werden", erklärte Geschäftsführer Marc Schreiner. Auch in den Pflegeeinrichtungen müsse die Versorgung sichergestellt sein, um Einweisungen von Bewohnern in Krankenhäuser zu vermeiden, warnte Schreiner weiter.

"Dabei sind wir auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen", teilte die Krankenhausgesellschaft mit. Daher sollten alle Berliner mit medizinischer Ausbildung per Mail ihre wesentlichen Daten an Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen beziehungsweise die dortigen Personalabteilungen schicken. Um die Telefonleitungen nicht zu überlasten, wurde explizit auf die Möglichkeit von Mails hingewiesen.