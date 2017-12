Panorama

Leichenfund in Bremerhaven: Betrunkener Student erfriert im Garten

Auf einer Parkbank in Bremerhaven entdecken Passanten einen betrunkenen Mann. Sie sprechen ihn an und bewegen ihn zum Gehen. Kurze Zeit später ist er tot.

Spaziergänger haben am Sonntag die Leiche eines jungen Mannes auf einem Gartengrundstück in Bremerhaven gefunden. Nun steht fest, um wen es sich handelt und woran er starb. Die Polizei hatte auf Facebook Selfies vom Smartphone des Mannes veröffentlicht. Mithilfe Dutzender Nutzer konnte so seine Identität geklärt werden. Der 23-jährige Student stammte ursprünglich aus Hannover, teilt die Polizei Bremerhaven mit. Warum er sich zum Zeitpunkt seines Todes in Bremerhaven aufhielt, muss noch ermittelt werden.

Fest steht: Der junge Mann ist erfroren und nicht durch Fremdeinwirkung gestorben. Das ergab die Obduktion der Leiche. Zudem stellten die Pathologen eine erhebliche Menge Alkohol im Blut des Studenten fest. Wie hoch der Alkoholpegel des jungen Mannes war, konnte in der Obduktion noch nicht geklärt werden. Zudem ist unklar, ob er weitere berauschende Mittel zu sich genommen hatte.

Zeugen berichten, dass sie den 23-Jährigen an dem Abend, an dem er erfror, alkoholisiert auf einer Parkbank angetroffen und ihn geweckt hatten. Anschließend habe er aber unbeirrt seinen Weg fortgesetzt.

Erst vor wenigen Tagen war ein 20-jähriger Student in Großbritannien gefunden worden, der ebenfalls erfror. Er war aus einem Nachtklub nur mit Jeans und T-Shirt bekleidet nach Hause gegangen - trotz Schnee und Minusgraden. Seine Leiche wurde später in einem Waldstück entdeckt.

Quelle: n-tv.de