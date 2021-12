Dem Ex-Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, wird von mehreren Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen. Sein Bruder, der Star-Moderator Chris Cuomo, soll stärker in den Skandal verwickelt sein als vermutet. Nach einer Suspendierung folgt beim Sender CNN nun die Entlassung.

Am Dienstag wurde der CNN-Star-Moderator Chris Cuomo suspendiert, jetzt zog der US-Sender endgültig die Reißleine. Der Bruder des Ex-Gouverneurs von New York, Andrew Cuomo, wurde entlassen. Das gab der Sender bekannt. Zuvor hatte dies CNN-Chef Jeff Zucker laut übereinstimmenden Medienberichten in einer E-Mail den Angestellten mitgeteilt.

Man sei damit einer Empfehlung einer Anwaltskanzlei gefolgt, die mit der Untersuchung der Verwicklungen von Chris Cuomo in den Missbrauchsskandal seines Bruders beauftragt wurde. Chris soll Andrew unterstützt haben, sich zu verteidigen. Er sei "in größerem Maße" in den Verteidigungsstrategien von Andrew Cuomo eingebunden, als bisher bekannt war, heißt es weiter.

Dem 63-jährigen Politiker wird von mehreren Frauen vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Bislang streitet Cuomo die Anschuldigungen ab, trat dennoch im August nach massivem öffentlichem Druck von seinem Amt zurück. Chris Cuomo habe andere Journalisten anschließend kontaktiert, um herauszufinden, was die mutmaßlichen Opfer wirklich wissen. Öffentlich wies er jedoch solche Zusammenhänge zurück und erklärte, er habe nie Anrufe bei Pressekollegen getätigt, um sich über die Lage seines Bruders zu informieren.

Auf Twitter reagierte Chris Cuomo bereits auf seine Entlassung und schrieb dort: "Das ist nicht, wie ich meine Zeit bei CNN beenden wollte, aber ich habe bereits gesagt, warum und wie ich meinem Bruder geholfen habe." Der 51-Jährige moderierte bis zuletzt die Nachrichtensendung "Cuomo Prime Time" und galt als eines der Aushängeschilder des international erfolgreichen Senders.