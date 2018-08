Panorama

Auf der "Autobahn im Meer": Drei Tote bei Schiffsunfällen in Venedig

Zu viele Boote, aber zu wenig Platz: Seit Längerem sind die zahlreichen Schiffe auf Venedigs Wasserstraßen ein Streitthema. Nun haben sich innerhalb weniger Stunden gleich zwei tödliche Unfällen in der Lagunenstadt ereignet.

Bei zwei Bootsunglücken in Venedig sind innerhalb weniger Stunden drei Menschen ums Leben gekommen. Beim ersten Unfall stießen in der Lagune in der Nähe des Lido ein Fischerboot und ein Motorboot zusammen. Zwei Menschen starben, vier wurden bei dem Unfall in der Nacht zu Samstag verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei dem zweiten Vorfall starb ein Mann aus der Region. Vier Menschen wurden verletzt. Womöglich war das Schiff bei Wellengang umgekippt.

Bei den Toten des ersten Unglücks handelt es sich nach Medienangaben um zwei Fischer aus Venedig. Auf dem Motorboot seien vier Menschen gewesen, in dem Fischerboot zwei. Der Unfall ereignete sich kurz vor Mitternacht in der Gegend zwischen der kleinen Insel Sant'Andrea und dem Lido. Nach ersten Erkenntnissen habe das Motorboot das andere Schiff gerammt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die vier Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Lokalen Medien zufolge waren vier junge Leute aus Venedig auf dem Motorboot, sie seien sehr schnell unterwegs gewesen. Ein Alkoholtest sei aber negativ ausgefallen.

Forderung an Bürgermeister

Der zweite Unfall ereignete sich am Samstag in der südlichen Lagune außerhalb der Altstadt - der Hergang ist noch unklar. "Leider ist Venedig eine Autobahn im Meer geworden, auf der Motorboote ohne Regeln rasen", erklärte Stefano Pedica von der sozialdemokratischen Partei Partito Democratico. "Die Proteste der Gondolieri und der Fischer sind bisher ungehört geblieben." Der Bürgermeister müsse nun mutig sein und Motorboote verbieten.

Über den Schiffsverkehr in Venedig wird seit langem gestritten. Den Kritikern sind zu viele Schiffe auf den Kanälen unterwegs: Neben den Wasserbussen (Vaporetti) sind es unter anderem Wassertaxis, Gondeln und Motorboote. Zwar hat die Stadt strikte Auflagen für Boote in den Kanälen, zum Beispiel im Canal Grande. Aber es kommt doch immer wieder zu tödlichen Unfällen: 2013 kam ein deutscher Tourist ums Leben, nachdem seine Gondel mit einem Wasserbus zusammengestoßen war.

