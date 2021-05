Noch vor wenigen Tagen verbreitete der Virologe Christian Drosten Hoffnung auf einen "ganz guten" Sommer, da immer mehr Menschen geimpft würden. An diejenigen, die sich aktiv gegen eine Impfung entscheiden, wendet er sich nun mit einer düsteren Prognose.

Der Virologe Christian Drosten schätzt, dass die Bevölkerung in Deutschland ungefähr in den kommenden eineinhalb Jahren immun gegen das Coronavirus wird. Jeder werde den Prozess der Immunisierung durchlaufen, entweder durch die Impfung oder durch natürliche Infektion, sagte der Wissenschaftler der Charité Berlin im Podcast "Coronavirus-Update" (NDR-Info) am Dienstag. "Dieses Virus wird endemisch werden, das wird nicht weggehen. Und wer sich jetzt beispielsweise aktiv dagegen entscheidet, sich impfen zu lassen, der wird sich unweigerlich infizieren." Dagegen könne man nichts tun, da die Maßnahmen mit der Zeit immer weiter zurückgefahren würden.

Danach zirkuliere das Virus in der Bevölkerung, zum Beispiel unbemerkt im Rachen von Geimpften und bei kleineren Kindern, die noch nicht geimpft werden können. "Das Virus wird unerkannterweise unter einer Decke des Immunschutzes sich weiter verbreiten. Und dann trifft es immer auch auf Leute, die nicht immunisiert sind durch eine Impfung, die voll empfänglich sind." Auch im kommenden Winter wird es daher nach Einschätzung des Virologen noch Covid-19-Fälle auf Intensivstationen geben. Er glaube, dass "diejenigen, die sich aktiv gegen die Impfung entscheiden, die müssen wissen, dass sie sich damit auch aktiv für die natürliche Infektion entscheiden. Ohne jede Wertung", sagte Drosten. Es sei eine freie Entscheidung.

Kürzlich hatte Drosten mit seiner Einschätzung zum anstehenden Sommer Optimismus verbreitet. Reportern sagte er: "Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland." Der Grund dafür sei, dass jetzt immer mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft würden. Dann könnte es auch wieder möglich werden, etwa in den Urlaub zu fahren oder eben mit Freunden zu grillen.

In Hinsicht auf den Herbst und Winter prognostizierte Drosten im "Coronavirus-Update" nicht nur, dass es weiterhin Leute mit schwerem Covid-19-Verlauf auf der Intensivstation geben werde, sondern warnte auch vor einer schweren Grippe-Saison. Die gesamte Bevölkerung sei in der vergangenen Saison nicht dem Influenza-Wildtyp-Virus ausgesetzt gewesen, erklärte Drosten. "Wir müssen uns sicher darauf vorbereiten, dass die nächste Influenza-Saison schwer wird, wenn wir nicht mit einer Impfung gegensteuern. "