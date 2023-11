Dutzende Tote bei Erdbeben in Nepal

Dutzende Tote bei Erdbeben in Nepal

Im Westen Nepals bebt die Erde. Wie schlimm die Zerstörungen sind, ist noch nicht absehbar. Bisher meldeten nur wenige Lokalbehörden die Opferzahlen: Mindestens 56 Menschen verloren ihr Leben, zahlreiche weitere sind verletzt.

Bei einem Erdbeben der Stärke 5,6 im Westen Nepals hat es mindestens 56 Tote gegeben. "In unserem Bezirk sind 26 Menschen ums Leben gekommen und zahlreiche Menschen sind verletzt", erklärte der Bürgermeister von Jajarkot im Westen des Himalaya-Landes der Nachrichtenagentur AFP nach dem Beben am Freitagabend. Die Polizei in der Region Rukum meldete kurz darauf mindestens 30 Tote und 40 Verletzte. Das genaue Ausmaß der Zerstörung ist noch unklar.

Regierungschef Pushpa Kamal drückte im Onlinedienst X, ehemals Twitter, seine "tiefe Trauer" angesichts der durch das Erdbeben verursachten "menschlichen und materiellen Schäden" aus. Er erklärte, das Beben habe sich um 23:47 Uhr Ortszeit (18.47 MEZ) in der Ortschaft Ramidanda in der Region Jajarkot im Westen des Landes ereignet. Der Ort befindet sich etwa 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Kathmandu. Drei Sicherheitsdienste seien zur "sofortigen Rettung und Versorgung der Verletzten" mobilisiert worden.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 18 Kilometern unter der Erdoberfläche. Erschütterungen waren laut einem Bericht der Zeitung "Times of India" bis in die fast 500 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt gelegene indische Hauptstadt Neu Delhi zu spüren.

Die Himalaya-Region, in der auch Nepal liegt, ist geologisch äußerst aktiv. Dort schiebt sich die Indische Kontinentalplatte mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei Zentimetern pro Jahr unter die Eurasische Platte - was immer wieder zu starken Beben führt. Vor rund acht Jahren - im Frühjahr 2015 - hatte ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 (nach nepalesischen Angaben: 7,6) die Gegend um die Hauptstadt Kathmandu erschüttert. Die Zahl der Toten stieg damals auf um die 9000. Ganze Städte, jahrhundertealte Tempel und andere historische Stätten wurden in Schutt und Asche gelegt, Millionen Menschen wurden obdachlos.