Die Europäische Arzneimittelbehörde erlaubt die Impfung von 12- bis 15-Jährigen gegen das Coronavirus mit dem Präparat von Biontech/Pfizer. In einer klinischen Studie hätte das Vakzin "höchste Wirksamkeit" gezeigt. Nun ist die Frage, ob es in Deutschland eine Impfempfehlung gibt.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat den Impfstoff von Biontech/Pfizer für 12- bis 15-Jährige in der Europäischen Union freigegeben. Der Beschluss wird nun der Europäischen Kommission zur Entscheidung vorgelegt. Deren Zustimmung gilt allerdings als sicher.

Die Empfehlung, ob das Vakzin in Deutschland für diese Altersgruppe angewendet wird, obliegt der Ständigen Impfkommission (Stiko). Die hatte sich bisher gegen eine generelle Impfung 12- bis 15-Jähriger ausgesprochen. Begründet wurde dies damit, dass zu wenige Daten zur Wirkung und möglichen Folgen vorlägen. Lediglich Kinder mit speziellen chronischen Erkrankungen sollten laut Stiko geimpft werden.

EMA-Direktor für Impfstrategien, Marco Cavalleri, sagte auf einer Pressekonferenz, dass der Wirkstoff in einer Studie mit 2000 12- bis 15-Jährigen "höchste Wirksamkeit" gezeigt hätte. Demnach habe es in der Gruppe der mit Biontech/Pfizer Geimpften keine Infektionen gegeben, in der Kontrollgruppe aus Ungeimpften hingegen 16 Fälle, in denen sich Jugendliche mit dem Coronavirus angesteckt hätten. Damit gelte der Wirkstoff für diese Altersgruppe als sicher.

Laut EMA sollen die Jugendlichen ebenfalls zwei Dosen des Wirkstoffs erhalten, die im Abstand von mindestens drei Wochen verimpft werden sollen. Zudem wurde betont, dass die Produktionskapazitäten weiter ausgebaut werden sollen.

Diese Meldung wird laufend aktualisiert.