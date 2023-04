Am Freitag wird bei Bauarbeiten in Dresden ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger entdeckt. Nun soll die Weltkriegsbombe entschärft werden: Die Feuerwehr muss Tausende in Sicherheit bringen, zwei Pflegeheime werden jedoch nicht evakuiert.

Im sächsischen Dresden soll eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Rund 15.000 Anwohner sind nach Angaben der Feuerwehr von den umfangreichen Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Die Maßnahmen sollten demnach ursprünglich bis 9 Uhr abgeschlossen sein. Auf Twitter teilte die Feuerwehr jedoch mit, dass es dabei zu Verzögerungen gekommen sei.

Wie die Dresdner Feuerwehr zuvor am Morgen mitteilte, sind Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, Stadtverwaltung und der Verkehrsbetriebe seit den frühen Morgenstunden unterwegs und organisieren die Maßnahmen. Im betroffenen Stadtteil Dresden-Plauen liegen auch zwei Pflegeheime; die Bewohner müssen die Einrichtungen laut Behörden jedoch nicht verlassen, sondern werden "zu luftschutzmäßigem Verhalten angeleitet".

Wie die Behörden weiter mitteilten, steht für alle Menschen ohne Unterkunft in der Messe Dresden eine Notunterkunft bereit. Zudem stellen die Dresdner Verkehrsbetriebe seit 7 Uhr einen Bus-Shuttle zur Verfügung. Der MDR schreibt, dass die Evakuierungen auch Auswirkungen auf das Dampflocktreffen habe, das auf dem nahegelegenen Eisenbahngelände stattfindet. Demnach verzögert sich der Beginn der Feierlichkeiten.

Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte, handelt es sich bei der Weltkriegsbombe um einen 250 Kilogramm schweren Blindgänger, der am Freitag bei Bauarbeiten gefunden worden war. Die "Experten des Kampfmittelräumdienstes" seien seit 6 Uhr morgens dabei, die Bombe zu entschärfen.