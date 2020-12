Normalerweise knabbern Koalas lieber an Eukalyptusblättern als an Weihnachtsbäumen (Archivbild).

Für die australische Familie McCormick ist es das Wunder von 2020. In ihrem Weihnachtsbaum verirrt sich ein lebendiger Koala. Da staunen alle nicht schlecht - vor allem in den sozialen Medien. Da ist "Daphne", wie das Weibchen von Tochter Taylah getauft wurde, nämlich schon ein Hit.

Es ist ein ungewöhnlicher Fund, den die Familie McCormick aus dem australischen Adelaide da gemacht hat. Nach einem kurzen Ausflug entdeckten sie nämlich neben etlichen Weihnachtskugeln auch einen besonderen Gast in ihrem heimischen Weihnachtsbaum, und zwar ein wilder, noch nicht ganz ausgewachsener Koala.

Die 16-jährige Tochter Taylah erinnert sich gegenüber dem "Guardian" wie sie das etwas verwirrte Tier gefunden haben. Denn als sie ins Haus zurückkehrt sind, hat ihr Hund sofort die Fährte aufgenommen. Auch Taylah sei aufgefallen, das etwas merkwürdig war, denn überall lagen Weihnachtskugeln auf dem Boden. Als sie dann den Blick auf den Baum richtete, entdeckte sie den Koala.

"Das Tier hatte ziemlich in der Lichterkette verfangen. Wir nutzen einen künstlichen Baum und der ist schon ziemlich alt. Trotzdem hat sie versucht die Blätter zu essen. Ich habe gesehen, wie sie daran gekaut hat, aber doch schnell aufgehört hat, als sie realisierte, dass es Plastik ist."

Taylahs Mutter war indessen völlig schockiert und dachte zuerst an eine Scherzeinlage ihrer Kinder. "Ich dachte eines meiner Kinder hat ein Plüschtier in den Baum gehängt, aber nein - es war ein lebendiges Tier." Das Wildtier konnte sich wohl durch eine offene Tür den Weg in das Wohnzimmer der McCormicks bahnen. Nach dem Fund rief Mutter Amanda die Koalaretter von der "Adelaide and Hills Koala Rescue" an, um das Tier aus dem Baum und den Lichterketten zu befreien.

Tierrettung glaubt an Scherzanruf

Allerdings glaubten die Mitarbeiter der Hotline die Story nicht und vermuteten einen Scherzanruf. Es habe sicherlich etwas Überzeugungskraft benötigt, erklärt die Mitbegründerin der Koalarettung Dee Hearne-Hellon. Die Tierrettung kam dann aber doch vorbei und holte das Koalaweiben aus dem Plastikbaum. Tochter Taylah verpasste dem Tier davor aber noch den Rufnamen "Daphne".

Aber warum war das Tier überhaupt in den Indoor-Weihnachtsbaum geklettert? Das junge Alter von "Daphne" mag eine Rolle gespielt haben, schließlich ist das Tier laut Tierrettern erst drei oder vier Jahre alt, also bestes Teenageralter. Dee Hearne-Hellon geht aber davon aus, dass der leuchtende Weihnachtsbaum dem Weibchen einfach gut gefallen habe. "Sie sind neugierig, vor allem diejenigen, die in der Nähe von Menschen leben und wenn sie etwas entdecken, was sie sich gern mal genauer ansehen wollen, kommen sie einfach vorbei."

Ihre tierische Begegnung teilten sowohl Tochter als auch Mutter in den Sozialen Medien. Das Ergebnis: Koala Dame "Daphne" ist ein viraler Hit. "Es war ein einprägsames Erlebnis", sagt Amanda McCormick. "Nach einem schwierigen Jahr, war das einfach toll." "Daphne" wurde anschließend von den Koalarettern an einen Baum in der Nähe wieder freigelassen. Die McCormicks wollen von nun an ein Auge offen halten für vielleicht einen neuen Besuch.