Alle in Corona-Quarantäne

Alle in Corona-Quarantäne Familie nach Mallorca-Reise positiv getestet

Das Ende ihrer Ferien hat sich eine Familie aus Cottbus sicherlich anders vorgestellt: Nach ihrer Rückkehr aus dem Mallorca-Urlaub stellt sich bei einem routinemäßigen Test heraus, dass sich die Eltern und ihre beiden Töchter mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Eine vierköpfige Familie aus Cottbus ist nach ihrem Urlaub auf Mallorca mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Stadt Cottbus bekanntgab, waren die Eltern mit ihren beiden Töchtern am vergangenen Sonntag von der Baleareninsel zurückgekehrt.

Die Familie flog demnach zunächst nach Nürnberg und fuhr dann mit dem Auto nach Cottbus weiter. Nach ihrer Rückkehr wurde von einem der Arbeitgeber ein routinemäßiger Test veranlasst, der positiv ausfiel. Mallorca gilt aktuell nicht als Risikogebiet. Eine Stadtssprecherin sagte der "Lausitzer Rundschau", man wisse nicht, ob sich die vier tatsächlich auf Mallorca angesteckt haben.

Eltern und Töchter sowie bisher ermittelte Kontaktpersonen in Cottbus befinden sich derzeit in Quarantäne. Die Familienmitglieder zeigen nach den Angaben der Stadt bisher keine Symptome. Die darüber hinausgehende Rückverfolgung von Kontakten der Infektionskette dauert demnach an.

In Cottbus hatte es seit Mitte April keine offiziell registrierten Coronafälle mehr gegeben. Die Zahl steigt mit den Mallorca-Rückkehrern auf 43.