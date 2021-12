Mehr als jede vierte Frau über 80 Jahren in Deutschland lebt unter der Armutsgrenze.

Eine neue Studie verdeutlicht, wie verbreitet Altersarmut in Deutschland ist. Von den Menschen, die in Armut leben, ist der Anteil der Hochbetagten überdurchschnittlich. Auch zeigt sich innerhalb dieser Gruppe nochmal eine große Lücke beim Einkommen von Männern und Frauen.

In Deutschland ist einer Erhebung zufolge fast ein Viertel der Menschen über 80 Jahren von Armut betroffen. Das geht aus der Studie "Hohes Alter in Deutschland" hervor, über die das Bundesseniorenministerium informiert hat. Demnach verfügen 22,4 Prozent der Bevölkerung im Alter von 80 Jahren und älter über ein maximales Netto-Einkommen von 1167 Euro im Monat. In der Gesamtbevölkerung sind es lediglich 14,8 Prozent.

Innerhalb der Gruppe der Hochbetagten mit den niedrigsten Einkommen sind den Daten zufolge Frauen stärker von Armut betroffen als Männer. Demnach leben 26,1 Prozent der hochaltrigen Frauen unter der Armutsgrenze, bei den Männern sind es 16,9 Prozent.

"Der Anteil armer Frauen über 80 Jahren ist fast zehn Prozentpunkte höher als der ihrer männlichen Altersgenossen. Das zeigt, wie deutlich sich schlechtere Bezahlung, aber auch längere Teilzeitarbeit und Unterbrechungen im Erwerbsleben in späteren Jahren auf das Leben von Frauen auswirken", sagte Bundesfamilienministerin Anne Spiegel. Es müsse alles getan werden, "um die noch immer bestehenden Lohnlücken zwischen den Geschlechtern zu schließen", sagte die Grünen-Politkerin.

Auch insgesamt liegt das durchschnittliche monatliche Netto-Einkommen der Frauen über 80 Jahren mit 1765 Euro unter dem der Männer in dieser Gruppe. Sie bekommen im Schnitt 2068 Euro - und damit etwa 300 Euro mehr als Frauen.

Berechnungsgrundlage ist das sogenannte Netto-Äquivalenzeinkommen, das sich aus dem Gesamteinkommen eines Haushalts und der Anzahl und dem Alter der von diesem Einkommen lebenden Personen ergibt.