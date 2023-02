In Deutschland kommen immer mehr Kinder per Kaiserschnitt zur Welt: Im Jahr 2021 waren es bundesweit fast 31 Prozent, im Saarland lag der Anteil sogar bei 36 Prozent. Zugleich sinkt die Zahl der Kliniken, die überhaupt Entbindungen durchführen.

Fast jede dritte Geburt in einem Krankenhaus ist im Jahr 2021 per Kaiserschnitt erfolgt. Der Anteil stieg im Vorjahresvergleich leicht um 1,2 Prozentpunkte auf 30,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Der Anteil der operativen Eingriffe verdoppelte sich demnach in den vergangenen 30 Jahren, 1991 brachten 15,3 Prozent der Frauen ihr Kind per Kaiserschnitt auf die Welt.

Die Statistik zeigt auch deutliche regionale Unterschiede: Am höchsten war demnach der Anteil der Entbindungen per Kaiserschnitt im Saarland mit 36,4 Prozent. Es folgte Hamburg mit einem Anteil von 34,3 Prozent. Mit 26,1 Prozent hatte Sachsen die niedrigste Kaiserschnittrate, gefolgt von Brandenburg mit 27,4 Prozent.

Fachleute diskutieren seit Jahren darüber, wie die Kaiserschnitt-Rate gesenkt werden kann. 90 Prozent der operativen Eingriffe seien laut Fachverbänden medizinisch nicht zwingend erforderlich. Doch obwohl es seit 2020 eine neue Leitlinie von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe gibt, die Ärzten Empfehlungen für oder gegen eine natürliche Geburt erleichtern soll, ist die Zahl der Kaiserschnitte weiter gestiegen.

Zahl der Geburten steigt

Insgesamt wurden 2021 bundesweit rund 780.000 Kinder im Krankenhaus geboren, einschließlich Zwillings- und Mehrlingsgeburten - 2,8 Prozent mehr als Vorjahr. 62,5 Prozent der Frauen entbanden im Krankenhaus auf natürlichem Weg. Bei 6,3 Prozent der Entbindungen kam eine Saugglocke zum Einsatz, bei 0,2 Prozent eine Geburtszange.

Zugleich bieten allerdings immer weniger Krankenhäuser überhaupt Geburtshilfe an, wie das Bundesamt mitteilte. Nur noch 32,4 Prozent der 1887 Krankenhäuser in Deutschland führten demnach 2021 Entbindungen durch. 1991 waren es noch 49,2 Prozent von damals insgesamt 2411 Krankenhäusern.