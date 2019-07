In direkter Nähe zu einem niedersächsischen Campingplatz entsteht beim Einsatz eines Mähdreschers ein Feldbrand. Die Rauchentwicklung ist so massiv, dass kurze Zeit später etliche Menschen Atembeschwerden entwickeln. Für Dutzende Gäste ist der Urlaub zwischenzeitlich vorbei.

Ein Feldbrand nach Mäharbeiten hat in Niedersachsen einen gut besuchten Campingplatz bedroht und einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Der Campingplatz im Landkreis Cuxhaven mit rund 1800 Gästen sei aufgrund der starken Rauchentwicklung teilweise evakuiert worden, 300 Urlauber seien vorübergehend in Sicherheit gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Nachdem bereits kurz nach Ausbruch des Feuers am frühen Samstagabend mehr als 20 Menschen über Atembeschwerden klagten, erlitten laut Polizei letztlich knapp 70 Menschen Verletzungen durch giftiges Rauchgas. Sie wurden demnach von etwa 130 Rettungskräften versorgt. Sieben Menschen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, teilte die Polizei mit.

Das Feuer auf dem Feld in direkter Nähe zum Campingplatz am Kransburger See war beim Einsatz eines Mähdreschers entstanden. Zwölf Feuerwehren waren mit rund 200 Einsatzkräften im Einsatz und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Der Mähdrescher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.