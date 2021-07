Der Schock in den Niederlanden sitzt noch tief, die Ermittlungen im Fall des Anschlags auf Peter R. de Vries laufen auf Hochtouren. Zwei der drei Festgenommenen gelten als dringend tatverdächtig. Es handelt sich um einen Polen und einen Niederländer. Die Polizei stellt Computer und Munition sicher.

Nach dem Anschlag auf den prominenten Kriminalreporter Peter R. de Vries in Amsterdam gelten zwei Männer als dringend tatverdächtig. Es gehe um einen 35-jährigen Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit aus dem Ort Maurik im Südosten des Landes sowie einen 21-Jährigen aus Rotterdam, wie die Amsterdamer Polizei mitteilte. Ein am Dienstagabend festgenommener Mann wurde dagegen freigelassen. Er habe nichts mit der Tat zu tun.

Der Reporter war am Vorabend gegen 19.30 Uhr mitten in Amsterdam in den Kopf geschossen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Bei Hausdurchsuchungen in Rotterdam, Maurik und Tiel, das etwa zehn Kilometer südlich von Maurik liegt, seien Computer sowie Munition sichergestellt worden, teilte die Polizei mit.

Die zwei Verdächtigen sollen am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie waren nur wenige Stunden nach dem Anschlag auf der Autobahn A4 bei Leidschendam - etwa 60 Kilometer von Amsterdam entfernt - festgenommen worden.

Auf der "Rangliste der Pressefreiheit" von Reporter ohne Grenzen stehen die Niederlande seit Jahren auf den vordersten Plätzen, fielen über die vergangenen Jahre allerdings auf zuletzt Platz 6 der 180 untersuchten Länder ab. "Das liegt auch am Klima in den sozialen Medien, in denen viele Medienschaffende mitunter massiven Drohungen ausgesetzt sind", so die Organisation.