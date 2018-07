Panorama

Nach Hitze-Stopp: Flüge starten wieder von Hannover

Durch die extreme Hitze heben sich auf der Nordbahn des Airports Hannover die Platten an. Der Flughafen wird vorübergehend gesperrt. Mehrere Stunden lang muss der Schaden repariert werden. Nun ist der Check-In wieder möglich.

Nach der stundenlangen Sperrung wegen eines Hitzeschadens sind die Check-In-Schalter am Flughafen in Hannover am frühen Morgen wieder geöffnet worden. Das erste Flugzeug, eine Condor-Maschine nach Antalya, soll noch vor 7 Uhr abheben, teilte ein Sprecher des Flughafens mit. Flugreisende sollten sich bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter über den Status ihres Fluges informieren.

Der Flugbetrieb war am Dienstagabend unterbrochen worden, weil sich bei der großen Sommerhitze Platten der Nordbahn angehoben hatten. Die Bahn war dann repariert worden. Den Angaben eines Flughafensprechers zufolge waren von der Sperrung 41 Abflüge und 44 Landungen betroffen. Urlauber wurden per Durchsage gebeten, nach Hause zu fahren. Vor allem viele Familien wollten von Hannover aus in den Sommerurlaub starten.

Auch für Mittwoch rechnen Meteorologen wieder mit extremer Hitze. Die Höchsttemperaturen sollen bei 30 bis 36 Grad liegen. Vergleichsweise kühl wird es mit 26 bis 29 Grad im höheren Bergland sowie an den Küsten von Nord- und Ostsee. Am Dienstag war es besonders in Norddeutschland heiß. Der Höchstwert des Tages wurde mit 35,9 Grad im niedersächsischen Lingen gemessen.

Quelle: n-tv.de